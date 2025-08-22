"Їм промивають мізки, у них пропаганда": Путін звинуватив Захід у брехні, що Росія почала війну
- Путін заявив, що Росія робить усе для зупинення війни, і звинуватив "західну пропаганду" у неправдивому висвітленні.
- Він також стверджував, що війна почалася у 2014 році проти населення Донбасу, та критикував "недружні еліти" західних країн.
Російський диктатор, перебуваючи у Сарові у Нижегородській області, виступив із низкою заяв та звинувачень. Зокрема, щодо війни в Україні.
Також він звинуватив владу деяких західних країн у політиці щодо Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Які заяви зробив Путін у Сарові?
Російський диктатор заявив, що Росія, мовляв, робить усе для того, щоб закінчити війну, яку "почали у 2014 році проти населення Донбасу". Також Володимир Путін почав звинувачувати "західну пропаганду" у неправдивому висвітленні.
У нас немає недружніх країн, ми маємо недружні еліти в деяких країнах. А з народами цих країн у нас… Запевняю вас там пропаганда, звісно, працює, мізки промивають і кажуть, що ми розпочали війни. І забувають про те, що вони самі розпочали війну у 2014 році, коли почали використовувати танки та авіацію проти мирного населення Донбасу. Ось тоді розпочалася війна,
– сказав він.
Ба більше, згадуючи про Європу, диктатор Володимир Путін сказав, що там майже немає суверенітету, але "Росія не може так жити". За його словами, у разі втрати цього "суверенітету" його країна втратить своє існування.
Крім вищезгаданого, він заявив про сподівання стосовно покращення відносин зі Сполученими Штатами. Володимир Путін заявив про "світло в кінці тунелю" після приходу Дональда Трампа на другий президентський термін.
Цікаво, що у CNN повідомляли, що Росія постійно затягує переговорний процес щодо припинення війни в Україні. Зокрема, після саміту Путіна з Трампом на Алясці кремлівський радник Юрій Ушаков обмежився формулюванням про можливість "підняти рівень представників"
Що відомо про приїзд Путіна у Саров?
Володимир Путін відвідав закрите місто Саров у Нижегородській області, де розташований один із ключових об'єктів ядерного збройового комплексу Росії. Ідеться про російський федеральний ядерний центр.
З ним приїхали начальник генштабу Валерій Герасимов, віцепрем'єр Олексій Мантуров, голова "Росатому" Олексій Лихачов, перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко та губернатор Гліб Нікітін.