"Им промывают мозги, у них пропаганда": Путин обвинил Запад во лжи, что Россия начала войну
- Путин заявил, что Россия делает все для остановки войны, и обвинил "западную пропаганду" в ложном освещении.
- Он также утверждал, что война началась в 2014 году против населения Донбасса, и критиковал "недружественные элиты" западных стран.
Российский диктатор, находясь в Сарове в Нижегородской области, выступил с рядом заявлений и обвинений. В частности, относительно войны в Украине.
Также он обвинил власти некоторых западных стран в политике в отношении России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Какие заявления сделал Путин в Сарове?
Российский диктатор заявил, что Россия, мол, делает все для того, чтобы закончить войну, которую "начали в 2014 году против населения Донбасса". Также Владимир Путин начал обвинять "западную пропаганду" в ложном освещении.
У нас нет недружественных стран, мы имеем недружественные элиты в некоторых странах. А с народами этих стран у нас... Уверяю вас там пропаганда, конечно, работает, мозги промывают и говорят, что мы начали войны. И забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война,
– сказал он.
Более того, вспоминая о Европе, диктатор Владимир Путин сказал, что там почти нет суверенитета, но "Россия не может так жить". По его словам, в случае потери этого "суверенитета" его страна потеряет свое существование.
Кроме вышеупомянутого, он заявил о надеждах относительно улучшения отношений с Соединенными Штатами. Владимир Путин заявил о "свет в конце тоннеля" после прихода Дональда Трампа на второй президентский срок.
Интересно, что в CNN сообщали, что Россия постоянно затягивает переговорный процесс по прекращению войны в Украине. В частности, после саммита Путина с Трампом на Аляске кремлевский советник Юрий Ушаков ограничился формулировкой о возможности "поднять уровень представителей"
Что известно о приезде Путина в Саров?
Владимир Путин посетил закрытый город Саров в Нижегородской области, где расположен один из ключевых объектов ядерного оружейного комплекса России. Речь идет о российском федеральном ядерном центре.
С ним приехали начальник генштаба Валерий Герасимов, вице-премьер Алексей Мантуров, глава "Росатома" Алексей Лихачев, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Глеб Никитин.