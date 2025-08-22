Российский диктатор, находясь в Сарове в Нижегородской области, выступил с рядом заявлений и обвинений. В частности, относительно войны в Украине.

Также он обвинил власти некоторых западных стран в политике в отношении России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Какие заявления сделал Путин в Сарове?

Российский диктатор заявил, что Россия, мол, делает все для того, чтобы закончить войну, которую "начали в 2014 году против населения Донбасса". Также Владимир Путин начал обвинять "западную пропаганду" в ложном освещении.

У нас нет недружественных стран, мы имеем недружественные элиты в некоторых странах. А с народами этих стран у нас... Уверяю вас там пропаганда, конечно, работает, мозги промывают и говорят, что мы начали войны. И забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война,

– сказал он.

Более того, вспоминая о Европе, диктатор Владимир Путин сказал, что там почти нет суверенитета, но "Россия не может так жить". По его словам, в случае потери этого "суверенитета" его страна потеряет свое существование.

Кроме вышеупомянутого, он заявил о надеждах относительно улучшения отношений с Соединенными Штатами. Владимир Путин заявил о "свет в конце тоннеля" после прихода Дональда Трампа на второй президентский срок.

Интересно, что в CNN сообщали, что Россия постоянно затягивает переговорный процесс по прекращению войны в Украине. В частности, после саммита Путина с Трампом на Аляске кремлевский советник Юрий Ушаков ограничился формулировкой о возможности "поднять уровень представителей"

Что известно о приезде Путина в Саров?