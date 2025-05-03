Зазначимо, що більшість країн Європи, в тому числі й Україна, відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня. Водночас Росія святкує День перемоги 9 травня. Причиною є те, що капітуляцію Німеччини підписали пізно ввечері 8 травня 1945 року за центральноєвропейським часом – коли в Москві вже було після опівночі.
Злісний наркоджин, – у Путіна лютують після відмови Зеленського від "перемир’я" на 9 травня
- Володимир Зеленський відкинув пропозицію Путіна щодо триденного перемир'я до 9 травня, що викликало обурення у Росії.
- Речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Зеленського у зраді ветеранів, а речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія чекає від Києва дій на деескалацію.
Володимир Зеленський відкинув пропозицію Путіна щодо триденного перемир'я до 9 травня. У МЗС Росії звинуватили президента у тому, що у нього "немає нічого святого".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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У Росії "палає" через відмову від "перемир'я" до 9 травня
Так, речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Зеленського у тому, що він "зрадив свого діда-ветерана" і "обманув народ, щоб прибрати свідків сорому".
Те, що злісний наркоджин остаточно вирвався з пляшки на світові простори і почав загрожувати главам країн, – те, що ми давно пророкували і, на жаль, не помилилися,
– скаржиться пропагандистка.
Захарова маніпулює тим, що Володимир Зеленський, мовляв, погрожує ветеранам, які прийдуть на паради та урочисті заходи. У Москві заяву про те, що президент України "не може гарантувати безпеку" у Росії на 9 травня сприймають як пряму погрозу.
Водночас речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія чекає від Києва остаточних дій, спрямованих на "деескалацію ситуації" у святкові дні. Він заявив, що ціллю триденного перемир'я нібито є перевірка готовності Києва до мирного врегулювання.
На думку Пєскова, заяви Зеленського є свідченням того, що перемога на нацизмом не "є для святом" для України.