Володимир Зеленський відкинув пропозицію Путіна щодо триденного перемир'я до 9 травня. У МЗС Росії звинуватили президента у тому, що у нього "немає нічого святого".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Росії "палає" через відмову від "перемир'я" до 9 травня

Так, речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Зеленського у тому, що він "зрадив свого діда-ветерана" і "обманув народ, щоб прибрати свідків сорому".

Те, що злісний наркоджин остаточно вирвався з пляшки на світові простори і почав загрожувати главам країн, – те, що ми давно пророкували і, на жаль, не помилилися,

– скаржиться пропагандистка.

Захарова маніпулює тим, що Володимир Зеленський, мовляв, погрожує ветеранам, які прийдуть на паради та урочисті заходи. У Москві заяву про те, що президент України "не може гарантувати безпеку" у Росії на 9 травня сприймають як пряму погрозу.

Водночас речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія чекає від Києва остаточних дій, спрямованих на "деескалацію ситуації" у святкові дні. Він заявив, що ціллю триденного перемир'я нібито є перевірка готовності Києва до мирного врегулювання.

На думку Пєскова, заяви Зеленського є свідченням того, що перемога на нацизмом не "є для святом" для України.