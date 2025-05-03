Зазначимо, що більшість країн Європи, в тому числі й Україна, відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня. Водночас Росія святкує День перемоги 9 травня. Причиною є те, що капітуляцію Німеччини підписали пізно ввечері 8 травня 1945 року за центральноєвропейським часом – коли в Москві вже було після опівночі.