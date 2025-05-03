Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Так, речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Зеленського у тому, що він "зрадив свого діда-ветерана" і "обманув народ, щоб прибрати свідків сорому".

Те, що злісний наркоджин остаточно вирвався з пляшки на світові простори і почав загрожувати главам країн, – те, що ми давно пророкували і, на жаль, не помилилися,

– скаржиться пропагандистка.

Водночас Захарова маніпулює тим, що Володимир Зеленський, мовляв, погрожує ветеранам, які прийдуть на паради та урочисті заходи. У Кремлі заяву про те, що президент України "не може гарантувати безпеку" у Росії на 9 травня сприймають як пряму погрозу.