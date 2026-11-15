"У Путіна всі карти биті": політолог пояснив нові ядерні ультиматуми Кремля Європі

Москва зажадала від Франції та Британії відмовитися від ядерного захисту партнерів у Європі. Політолог Валерій Димов переконаний, що в Путіна всі карти биті, тож він намагається нав'язати забаганки через Трампа.

Про це експерт розповів в ефірі 24 Каналу, аналізуючи нові вимоги Москви з матеріалу The New York Times. За його словами, розширення рамок переговорів є типовою тактикою Кремля, яка вже проявлялася наприкінці 2021 року.

Чому шантаж Москви обернувся проти неї

Як наголосив політолог, агресор прагне позбавити Париж та Лондон їхнього суверенного права гарантувати спільну безпеку союзникам, однак реальних козирів для шантажу диктатор уже не має.

У Путіна всі карти биті. Він підтримував режим Мадуро у Венесуелі – бачимо, де зараз Мадуро. З Сирії росіян просто вишвирнули. У нього немає козирів, але є остання можливість протиснути через Трампа свої хотілки,

– зазначив Валерій Димов.

Замість розколу тиск Росії спричинив консолідацію серед партнерів і змусив країни ЄС істотно збільшити власні військові бюджети. Зокрема, Німеччина вже виділила 100 мільярдів євро на Бундесвер та відкоригувала конституційні обмеження, а члени НАТО активно обговорюють оборонні витрати на рівні 3,5 – 5% ВВП замість колишніх 2%.

Без загроз Путіна ці питання власного озброєння європейські країни навіть не ставили б у власний порядок денний. Тобто Путін досягає прямо протилежного результату,

– підсумував експерт.

Валерій Димов про те, навіщо Кремль висуває ядерні ультиматуми Європі: відео

Що передувало ультиматумам Кремля

Раніше стало відомо, що представники Москви на консультаціях вимагали відкинути сили Альянсу до кордонів 1997 року та припинити постачання західного озброєння Україні.