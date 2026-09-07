Реткліфф їздив до Москви не просто так: оглядач оцінив загрозу нової агресії Путіна

Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви міг стосуватися одразу кількох чутливих для Вашингтона напрямків – війни проти України, підтримки Ірану та ризику нової ескалації Росії проти країн Європи. Однією з головних тем могли стати межі, перетин яких змусив би США жорсткіше реагувати на дії Кремля.

Політолог Вадим Денисенко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому найближчим часом Путіну невигідно відкривати новий фронт проти Європи. Водночас сама можливість такої агресії нікуди не зникає, а Москва може розглядати її як спосіб поставити під сумнів дієздатність НАТО та змусити Захід до ширших поступок.

Вашингтон окреслив Путіну червоні лінії

Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви міг бути потрібен для того, щоб напряму окреслити Кремлю межі, які Сполучені Штати не готові дозволити Росії перетнути найближчим часом. Однією з таких меж могла бути серйозна ескалація проти країн ЄС, зокрема можливі наземні операції, а паралельно могли обговорювати Україну та підтримку Ірану з боку Москви.

Це був не стільки візит-попередження, скільки візит з окреслення певних червоних ліній для США і Дональда Трампа. Одна з них – початок серйозної реальної ескалації проти країн ЄС, включно з наземними операціями,

– пояснив Денисенко.

Після цих контактів Вашингтон знову намагається активізувати переговорний процес щодо України, який раніше не давав бажаного результату. Для Путіна ж відкривати ще один напрям протистояння напередодні виборів у США було б невигідно, оскільки це могло б змусити Трампа перейти до жорсткіших кроків проти Росії.

Якщо говорити про найближчі місяць-два, до виборів у США, то я на 99% впевнений, що він не піде на це. Що буде у 2027 році – будемо дивитися. Ця опція у Путіна залишається, але зараз йому невигідно починати бойові дії, які змусять Трампа діяти жорсткіше,

– наголосив політолог.

На цьому тлі Москва почала сигналізувати і про менші масштаби мобілізації, ніж могли планувати раніше. Повністю відмовлятися від цього інструмента Кремль не збирається, однак у короткій перспективі може діяти обережніше, щоб не провокувати додаткового тиску з боку США.

Кремль може спробувати розколоти НАТО

Можлива агресія проти однієї з європейських країн для Кремля могла б бути не лише військовою операцією, а й способом перевірити, чи готовий Альянс реально захищати своїх членів. У Москві можуть розраховувати, що захоплення навіть обмеженої території створить новий предмет торгу із Заходом.

Мета – показати, що НАТО не існує, а потім змусити Альянс піти на компроміс: ви відмовляєтеся від України, а Росія виходить із якоїсь захопленої нею території,

– пояснив Денисенко.

Такий сценарій дозволив би Путіну спробувати перевести війну проти України у ширший торг із Європою та США. Захоплена територія іншої держави могла б використовуватися як важіль для вимоги поступок уже щодо України, зокрема скорочення західної підтримки Києва.