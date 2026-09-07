Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала объяснил, почему в ближайшее время Путину невыгодно открывать новый фронт против Европы. В то же время сама возможность такой агрессии никуда не исчезает, а Москва может рассматривать ее как способ поставить под сомнение дееспособность НАТО и заставить Запад пойти на более значительные уступки.

Вашингтон обозначил Путину "красные линии"

Визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву мог понадобиться для того, чтобы прямо обозначить Кремлю границы, которые Соединенные Штаты не готовы позволить России пересечь в ближайшее время. Одной из таких границ могла быть серьезная эскалация против стран ЕС, в частности возможные наземные операции, а параллельно могли обсуждаться Украина и поддержка Ирана со стороны Москвы.

Это был не столько визит-предупреждение, сколько визит с целью обозначения определенных "красных линий" для США и Дональда Трампа. Одна из них – начало серьезной реальной эскалации против стран ЕС, включая наземные операции,

– пояснил Денисенко.

После этих контактов Вашингтон вновь пытается активизировать переговорный процесс по Украине, который ранее не давал желаемого результата. Для Путина же открывать еще одно направление противостояния накануне выборов в США было бы невыгодно, поскольку это могло бы заставить Трампа перейти к более жестким мерам против России.

Если говорить о ближайших месяце-двух, до выборов в США, то я на 99% уверен, что он не пойдет на это. Что будет в 2027 году – посмотрим. Эта опция у Путина остается, но сейчас ему невыгодно начинать боевые действия, которые заставят Трампа действовать жестче,

– подчеркнул политолог.

На этом фоне Москва начала сигнализировать и о меньших масштабах мобилизации, чем могли планировать ранее. Полностью отказываться от этого инструмента Кремль не собирается, однако в короткие сроки может действовать осторожнее, чтобы не провоцировать дополнительного давления со стороны США.

Кремль может попытаться расколоть НАТО

Возможная агрессия против одной из европейских стран для Кремля могла бы стать не только военной операцией, но и способом проверить, готов ли Альянс реально защищать своих членов. В Москве могут рассчитывать, что захват даже ограниченной территории создаст новый предмет торговли с Западом.

Цель – показать, что НАТО не существует, а затем заставить Альянс пойти на компромисс: вы отказываетесь от Украины, а Россия уходит с какой-то захваченной ею территории,

– пояснил Денисенко.

Такой сценарий позволил бы Путину попытаться превратить войну против Украины в более широкие переговоры с Европой и США. Захваченная территория другого государства могла бы использоваться как рычаг для требования уступок уже в отношении Украины, в частности сокращения западной поддержки Киева.