Путіну запропонували увійти в "Раду миру" Трампа

Володимир Путін отримав запрошення до "Ради миру" по Газі, яку створює Дональд Трамп. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Про це пише 24 Канал із посиланням на інформаційне агентство Росії "ТАСС".

Що відомо про запрошення Путіна до "Ради миру"?

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін отримав запрошення до "Ради миру" по Газі, яку створює Дональд Трамп.

Так, дійсно, президент Путін також отримав по дипломатичних каналах запрошення увійти до складу Ради миру, в цей момент ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції, в тому числі сподіваємося на контакти з американською стороною з тим, щоб прояснити всі нюанси,

– сказав Пєсков.

За його словами, Москва вивчає запрошення і сподівається на контакти з Вашингтоном для з'ясування деталей.