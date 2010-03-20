Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард 2 березня звинуватила президента України Володимира Зеленського в прагненні розв'язати Третю світову війну або навіть ядерний конфлікт. Габбард відома своїми проросійськими та конспірологічними поглядами: за словами її колишніх помічників, вона регулярно читала й поширювала матеріали RT, пропагандистського рупора Кремля.

Її призначення викликало занепокоєння як серед американських спецслужб, так і серед їхніх союзників. Проте це геть не єдина напруга в глобальній розвідувальній мережі США. Дональд Трамп, який повернувся в Білий дім, на тиждень припинив передавати розвіддані Україні, намагаючись змусити її піти на поступки. Він також погрожував анексувати Канаду та виключити її з "П'яти очей" – найбільшого в історії альянсу з обміну розвідданими.

Попри ці потрясіння, співпраця між США та їхніми союзниками в розвідці поки що триває. Але наскільки вона стійка та що станеться, якщо її основи почнуть руйнуватися, – читайте в матеріалі 24 Каналу, що ґрунтується на аналітиці The Economist.

Шпигунський союз під загрозою: чи розвалиться розвідмережа Заходу

Американські спецслужби мають розгалужену систему зв’язків із союзниками. ЦРУ, що займається агентурною розвідкою (HUMINT), підтримує контакти майже з усіма партнерськими структурами, співпрацюючи з ними у сфері розвідки та таємних операцій.

Один із найбільш зухвалих прикладів – операція 1970 – 1990-их років, коли ЦРУ спільно з німецькою BND таємно володіли виробником шифрувальних машин, продаючи іншим державам обладнання з прихованими "закладками".



Тулсі Габбард / фото Getty Images

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Що відомо про Тулсі Габбард ​ Тулсі Габбард, колишня конгресвумен від Гаваїв та директорка національної розвідки США, неодноразово опинялася в центрі скандалів через поширення конспірологічних теорій та дезінформації щодо України.​



Тулсі Габбард, колишня конгресвумен від Гаваїв та директорка національної розвідки США, неодноразово опинялася в центрі скандалів через поширення конспірологічних теорій та дезінформації щодо України.​ У березні 2022 року Габбард заявила про існування в Україні біологічних лабораторій, фінансованих США, які можуть становити загрозу в разі компрометації. Вона висловила занепокоєння щодо можливого поширення небезпечних патогенів із цих лабораторій у разі їх захоплення під час війни. Ці твердження були розцінені багатьма як підтримка російської дезінформації, хоча Габбард стверджувала, що її слова були неправильно інтерпретовані. ​



Критики, включаючи сенатора Мітта Ромні та конгресмена Адама Кінзінгера, звинуватили Габбард у поширенні російської пропаганди та назвали її заяви "зрадницькою брехнею". У відповідь Габбард вимагала надати докази неправдивості її слів, посилаючись на офіційні джерела, які підтверджують існування біолабораторій в Україні, хоча й не біологічної зброї. ​



Крім того, Габбард відома своїми симпатіями до сирійського президента Башара Асада, з яким вона зустрічалася у 2017 році. Ці дії спричинили занепокоєння щодо її зовнішньополітичних поглядів та можливого впливу на її рішення в разі призначення на посаду директора національної розвідки.



​Призначення Габбард на цю посаду викликало занепокоєння в американській розвідувальній спільноті через відсутність у неї досвіду в цій сфері та попередні заяви, які збігалися з російськими наративами. Деякі посадовці висловили побоювання, що її призначення може призвести до цензури важливої інформації про Росію та припинення головних розслідувань. ​ У березні 2022 року Габбард заявила про існування в Україні біологічних лабораторій, фінансованих США, які можуть становити загрозу в разі компрометації. Вона висловила занепокоєння щодо можливого поширення небезпечних патогенів із цих лабораторій у разі їх захоплення під час війни. Ці твердження були розцінені багатьма як підтримка російської дезінформації, хоча Габбард стверджувала, що її слова були неправильно інтерпретовані. ​Критики, включаючи сенатора Мітта Ромні та конгресмена Адама Кінзінгера, звинуватили Габбард у поширенні російської пропаганди та назвали її заяви "зрадницькою брехнею". У відповідь Габбард вимагала надати докази неправдивості її слів, посилаючись на офіційні джерела, які підтверджують існування біолабораторій в Україні, хоча й не біологічної зброї. ​Крім того, Габбард відома своїми симпатіями до сирійського президента Башара Асада, з яким вона зустрічалася у 2017 році. Ці дії спричинили занепокоєння щодо її зовнішньополітичних поглядів та можливого впливу на її рішення в разі призначення на посаду директора національної розвідки.​Призначення Габбард на цю посаду викликало занепокоєння в американській розвідувальній спільноті через відсутність у неї досвіду в цій сфері та попередні заяви, які збігалися з російськими наративами. Деякі посадовці висловили побоювання, що її призначення може призвести до цензури важливої інформації про Росію та припинення головних розслідувань. ​

У сфері перехоплення сигналів (SIGINT) інтеграція ще глибша. Після Другої світової війни США, Британія, Австралія, Канада та Нова Зеландія створили альянс "П'ять очей" – найбільш амбітний проєкт обміну розвідданими в історії.

Цікаво! Рівень довіри в цьому альянсі безпрецедентний: канадський історик Джон Ферріс наводить випадок, коли американський аналітик, відряджений до британського Центру урядового зв'язку Великої Британії, і британець, що працював у американському АНБ, вели переговори один з одним від імені своїх служб.

Що відомо про альянс "П'ять очей" Альянс "П'ять очей" (Five Eyes) – це розвідувальне партнерство між п'ятьма англомовними країнами: Австралією, Канадою, Новою Зеландією, Сполученим Королівством та Сполученими Штатами Америки. Ці держави є учасниками багатосторонньої угоди UKUSA, яка передбачає співпрацю в галузі радіоелектронної розвідки (SIGINT). ​



Історія альянсу бере свій початок після Другої світової війни, коли союзники уклали Атлантичну хартію, визначивши свої цілі у повоєнному світі. Під час Холодної війни система спостереження ECHELON була розроблена альянсом для моніторингу комунікацій Радянського Союзу та країн Східної Європи, а згодом використовувалася для контролю за комунікаціями по всьому світу. ​



Учасники альянсу тісно співпрацюють у сфері збору та обміну розвідувальною інформацією, що охоплює не лише радіоелектронну розвідку, але й військову (DIO, CFINTCOM), агентурну (ASIS, CSIS, MI6, CIA) та геопросторову розвідку (AGO, NGA). Кожна країна вносить свій унікальний вклад, забезпечуючи глобальний моніторинг та аналіз даних. ​



Хоча альянс "П'ять очей" залишається одним із найміцніших розвідувальних союзів у світі, він неодноразово піддавався критиці за методи спостереження та можливе порушення приватності громадян. Зокрема, розкриття інформації про програму ECHELON викликало серйозні дебати в Європейському парламенті та Конгресі США щодо масштабів спостереження та захисту прав людини. ​



Але чи витримає ця система нові політичні бурі? Є кілька сценаріїв.

Перший – США самі можуть підірвати механізм співпраці, наприклад виключивши Канаду з "П'яти очей".

Другий – союзники почнуть стриманіше ділитися інформацією, побоюючись витоків за адміністрації Трампа, адже вже були гучні скандали, зокрема через витік ізраїльських секретів до Росії.

Найбільш імовірний третій варіант: розвідувальне співтовариство США, втягнуте в політичні війни всередині країни, втратить ефективність, що вдарить і по союзниках.

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Поки що серйозних змін не відбулося. Британська MI6 і ЦРУ мають глибокий рівень співпраці:

Ми ділимося один з одним більше, ніж з ким-небудь іншим,

– заявив торік глава MI6 Річард Мур.

У деяких випадках навіть європейські партнери отримують від ЦРУ більше даних про Росію, ніж їхні власні керівники. Але є межі: найбільш чутливу інформацію завжди маскують. Зокрема, коли у 1980-х британці завербували топового офіцера КДБ Олега Гордієвського, вони спочатку приховували це від ЦРУ, спричинивши велике невдоволення американців.

З перехопленням сигналів (SIGINT) ситуація складніша. Формально "П'ять очей" не має жорстких юридичних зобов'язань – жоден документ не змушує партнерів ділитися всім, що вдалося зламати в російських чатах або на китайських урядових серверах. Але сама система збирання та оброблення інформації працює так, що обмін відбувається автоматично та з високим рівнем довіри. Відмовитися від співпраці тут складніше, ніж у HUMINT.



Розвідка "П'ять очей" / мапа upscprep

Однак історія знає винятки. У 1984 році, після того як Нова Зеландія заборонила вхід у свої води американським ядерним кораблям, вона була "переважно, але не повністю" виключена з альянсу аж до 2006 року.



Але навіть під час найбільших конфліктів між союзниками, наприклад Суецької кризи 1956 року чи суперечки США та Канади щодо війни в Іраку, співпраця в SIGINT не припинялася.

Виключити будь-яку країну з "П'яти очей" сьогодні було б вкрай складно без руйнівних наслідків для всього альянсу. Коливання в одній країні зачіпають інших. Наприклад, коли в США виникають дискусії щодо перегляду закону FISA 702, що регулює міжнародне стеження, британська розвідка готується до змін у власних алгоритмах роботи. Система поки що працює. Але чи витримає вона чергову політичну бурю?

Що станеться, якщо Америка зруйнує баланс

Залежність у розвідувальному альянсі "П'ять очей" є нерівномірною. "У нас немає власної служби зовнішньої розвідки", – зазначає Джоді Томас, яка до минулого року була радником прем'єра Канади Джастіна Трюдо з національної безпеки. Однак і США мають що втрачати. Канада ще з 1940-х років є основним гравцем у сфері радіоелектронної розвідки в Арктиці.

Велика Британія зробила великі інвестиції у сферу криптографії. Австралія, завдяки своєму географічному розташуванню, відіграє критичну роль у стеженні за Китаєм в Азії.

Проте сам факт того, що розрив завдасть шкоди всім сторонам, не означає, що Дональд Трамп цього не зробить.

Це унікальна ситуація. Американські розвідники надзвичайно бояться майбутнього і не знають, куди вдарить бензопила,

– вважає історик Джон Ферріс.

Раніше, коли в альянсі виникали кризи, американські спецслужби завжди розуміли його цінність і непомітно "збирали уламки", навіть якщо це означало ігнорування політичного керівництва. Але сьогодні ситуація змінилася.

ЦРУ вже почало звільняти офіцерів, що спричинило занепокоєння серед союзників. Агентство DOGE, створене за ініціативою Ілона Маска для скорочення витрат, уже стало причиною кількох серйозних витоків, зокрема розкриття місця секретного об’єкта ЦРУ. Ба більше, воно вимагало, щоб ЦРУ надсилало списки нових співробітників із зазначенням їхніх імен і ініціалів, що полегшило б роботу ворожим спецслужбам.

Ризик полягає не лише в тому, що американська розвідка не зможе, як раніше, захищати альянс від політичних маніпуляцій. Є небезпека, що вона буде паралізована внутрішніми чистками та не зможе ефективно виконувати свої завдання.

Директор ФБР Каш Патель, відомий своєю прихильністю до конспірологічних теорій, кардинально змінив пріоритети відомства, зосередившись на боротьбі зі злочинністю, що, за словами аналітиків, ставить під загрозу американську контррозвідку.



Дональд Трамп і Каш Патель / фото КеDoug Mills / The New York Times

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Попри все це, в західних спецслужбах поки що немає паніки. Вся інформація надходить, як і раніше, запевняє один із посадовців – джерел The Economist. Ситуацію ще не можна назвати кризою для "П'яти очей", погоджується й Ферріс.

При цьому структура розвідувального союзу – досить специфічна. У 2021 році, коли обговорювалося потенційне приєднання незалежної Шотландії до альянсу, колишній чиновник британського Центру урядового зв'язку Кіаран Мартін запропонував простий принцип оцінювання розстановки сил у "П'яти очах": альянс майже не має формального управління та має зовсім небагато неформального. Єдина неписана норма така: правила встановлює Америка.