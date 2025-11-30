Диктатор Путін має зустрітися із спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. Речник російського президента Пєсков назвав дату, коли це станеться.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

Що відомо про зустріч Путіна та Віткоффа?

Раніше росіяни стверджували, що Віткофф прибуде до Росії на переговори у першій половині тижня.

Та 30 листопада там назвали інші дати.

Путін прийме Віткоффа до 4 – 5 грудня, тобто до початку свого держвізиту до Індії,

– заявив Пєсков.