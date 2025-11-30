Диктатор Путин должен встретиться со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Представитель российского президента Песков назвал дату, когда это произойдет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

Что известно о встрече Путина и Уиткоффа?

Ранее россияне утверждали, что Уиткофф прибудет в Россию на переговоры в первой половине недели.

Но 30 ноября там назвали другие даты.

Путин примет Виткоффа до 4 – 5 декабря, то есть до начала своего госвизита в Индию,

– заявил Песков.

Ранее Путин говорил, что со стороны России с американцами также будут разговаривать помощники российского диктатора Ушаков и Мединский и представители МИД.

Планируется, что Уиткофф во время своего визита передаст россиянам переработанный мирный план.

