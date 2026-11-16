Естонія оголосила про закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня 2026 року. Пєсков заявив, що країна зводить "стіну", яка нібито не принесе її авторам користі.

Про це повідомляють пропагандистські медіа.

Що відомо?

Москві незадоволені рішенням сусідньої держави щодо припинення роботи прикордонних пунктів. Російська сторона намагається критикувати оборонні кроки союзника НАТО.

Коментуючи рішення Таллінна, Пєсков вдався до історичних порівнянь і спробував застерегти сусідню країну.

Естонія будує "стіну" з Росією, але історія показує, що такі стіни не приносять нічого хорошого їх авторам,

– заявив Пєсков.

Таллінн відповів на спробу диверсії

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Естонія повністю закриє кордон з Росією вже з 1 грудня. Приводом для цього став інцидент на естонському оборонному підприємстві Threod Systems, яке виробляє безпілотники.

На підприємстві 14 листопада зафіксували спробу здійснити диверсію, у якій офіційний Таллінн прямо звинуватив Росію.

Як зазначав 15 листопада очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна, припинення руху через пункти пропуску обмежить ворожу діяльність Кремля та допоможе запобігти обходу санкцій.

Зі свого боку Литва до кінця листопада продовжила посилений контроль на кордоні з Калінінградською областю Росії. Близько 100 військових і надалі патрулюватимуть прикордоння спільно з прикордонниками.