Армія Литви охоронятиме кордон з Калінінградською областю щонайменше до кінця листопада

Рішення про подовження місії оголосив міністр оборони Литви Робертас Каунас, чию заяву наводить LRT. За його словами, армійські сили не замінюють прикордонну службу, а діють поряд із нею для посилення безпеки. Подальші кроки посадовці визначатимуть наприкінці листопада залежно від змін обстановки.

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Що відомо про місію армії?

Литовські військові допомагають Службі охорони державного кордону на ділянці поблизу Калінінградської області Росії ще з 8 жовтня.

Для підтримки прикордонних застав виділили близько 100 бійців, а в разі потреби командування задіє мобільні патрулі, спостережні пости й екіпажі Військової поліції.

З огляду на різні обставини… прийнято рішення продовжити місію до кінця листопада… Зрозумійте, що це додаткові сили поряд із прикордонною службою. Охорона кордону нікуди не зникла. Оцінюючи зміни, ближче до кінця листопада ми ухвалимо нові рішення– зазначив Робертас Каунас.

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Чи зросла небезпека на кордоні?

Міністр внутрішніх справ Мартінас Кателінас раніше називав присутність армії превентивним кроком, зважаючи на відкриту інформацію про можливу мобілізацію в Росії. Водночас посадовці підкреслюють, що рівень безпосередньої загрози на рубежах не підвищився.

Президент Литви Гітанас Науседа також наголошував, що спільне рішення ухвалили консенсусом, аби заздалегідь убезпечитися від потенційних провокацій.

Крім того, Робертас Каунас зауважив, що ситуація на литовському кордоні з Калінінградською областю наразі значно спокійніша, ніж на польському боці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ввечері 10 листопада та вночі 11 листопада, зокрема, у Литві оголошували масштабну повітряну тривогу через гібридну загрозу з повітря. Військові обох країн НАТО були змушені оперативно відреагувати на небезпеку.