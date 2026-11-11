Екстрені повідомлення і сирени: що змусило сусідів Білорусі серед ночі активувати ППО й авіацію

Латвійські ЗМІ, як-от lsm.lv, переказують інформацію від збройних сил Латвії. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про повітряну тривогу у Латвії та Литві?

У Лудзенському краї Латвії (а він межує безпосередньо з Росією та Білоруссю, де найчастіше фіксують зальоти невідомих повітряних об'єктів) близько 23:20 запровадили помаранчевий рівень попередження, який вимагає від населення негайно сховатися у приміщеннях та дотримуватися правила двох стін. Згодом географія небезпеки суттєво розширилася – жовті та помаранчеві попередження через загрозу безпілотників охопили багато муніципалітетів східної та центральної частини країни. У повну бойову готовність були приведені підрозділи дронів-перехоплювачів та інші підрозділі ППО.

Одночасно з подіями в Латвії безпрецедентні заходи безпеки розгорнули в сусідній Литві, як зазначали на lrt.lt. Мешканці масово отримували екстрені повідомлення на телефони з текстом: "Повітряна тривога (червона). Можливо, виявлено дрон. Негайно прямуйте у безпечне місце". Національний центр управління кризовими ситуаціями повідомив, що у небо терміново підняли винищувачі місії НАТО з охорони повітряного простору. З боку Білорусі було зафіксовано рух невідомого об'єкта, роботу аеропорту Вільнюса було повністю заблоковано на прийом рейсів з 19:21 до опівночі.

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Зверніть увагу: це вже далеко не перший випадок порушення повітряного простору країн Балтії. Скажімо, 1 листопада невідомий об'єкт увійшов у повітряний простір Латвії з території Білорусі – тоді латвійські військові застосували вітчизняний дрон-перехоплювач Blaze, проте не змогли перехопити ціль.

Зауважимо, що цієї ж ночі відбувалася масована атака дронів на Ленінградську область Росії. Епіцентром удару став порт Усть-Луга, який є другим за величиною портом країни та стратегічним хабом для експорту нафтопродуктів. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа.