Ердоган прагне організувати зустріч Трампа та Путіна в Туреччині: як реагують у Кремлі

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Туреччина "подобається усім учасникам переговорів". За його словами, керівництво країни забезпечує гарні умови для продовження діалогу між російською та українською сторонами.

Він також висловився щодо пропозиції президента Туреччини Реджепа Ердогана організувати зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що сказав Пєсков про зустріч Трампа та Путіна?

Відповідаючи на питання стосовно можливих переговорів Путіна та Трампа, Пєсков подякував Анкарі та керівництву Туреччини за зусилля у допомозі щодо пошуку шляхів врегулювання. А також за умови, які забезпечує турецьке керівництво щодо переговорів.

До слова, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Ердоган планує зателефонувати американському та російському президентам – Дональду Трампу та Володимиру Путіну. Метою є зустріч лідерів України, Росії та США.

Він зазначив, що, проводячи переговори з Путіним і Трампом, Туреччина хоче зрозуміти, чи вдасться їй зібрати Путіна та Зеленського разом у Стамбулі.

Варто зауважити, що нещодавно, перед переговорами у Стамбулі, Ердоган вже говорив з Путіним. Тоді під час телефонної розмови вони обговорили двосторонні відносини, війну в Україні та ситуацію в Сирії.