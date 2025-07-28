Він також висловився щодо пропозиції президента Туреччини Реджепа Ердогана організувати зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Дивіться також Спочатку потрібно вирішити проблему, – Пєсков розповів, чому Росія не завершує війну в Україні

Що сказав Пєсков про зустріч Трампа та Путіна?

Відповідаючи на питання стосовно можливих переговорів Путіна та Трампа, Пєсков подякував Анкарі та керівництву Туреччини за зусилля у допомозі щодо пошуку шляхів врегулювання. А також за умови, які забезпечує турецьке керівництво щодо переговорів.

До слова, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Ердоган планує зателефонувати американському та російському президентам – Дональду Трампу та Володимиру Путіну. Метою є зустріч лідерів України, Росії та США.

Він зазначив, що, проводячи переговори з Путіним і Трампом, Туреччина хоче зрозуміти, чи вдасться їй зібрати Путіна та Зеленського разом у Стамбулі.

Варто зауважити, що нещодавно, перед переговорами у Стамбулі, Ердоган вже говорив з Путіним. Тоді під час телефонної розмови вони обговорили двосторонні відносини, війну в Україні та ситуацію в Сирії.