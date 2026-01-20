Хочете мир – платіть 1 мільярд доларів: як Рада Трампа загрожує Україні та чому туди запросили Путіна
Світ не встиг перевести подих після чергової "блискучої" ідеї Дональда Трампа, а він вже шокує новими, відповідно до своєї улюбленої тактики. Черговим прикладом безумних проєктів Трампа є "Рада миру" у вигляді елітного клубу з платним входом під його ж власною орудою, нібито на заміну ООН.
24 Канал разом із політологом, керівником Центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерієм Димовим проаналізували Раду Трампа, можливі наслідки її появи та засоби протидії.
Рада миру Трампа: хто туди увійде?
Десь між роздумами про можливу атаку на Іран і написанням листа до норвезького прем'єра з образами за неотримання Нобелівської премії миру та констатацією зменшення інтересу до боротьби за мир в усьому світі Трампа наздогнала чергова геніальна (ні) ідея. Створити Раду миру, яка перетягне на себе відповідальність за світову безпеку та буде робити те, з чим не впоралась ООН та її Радбез.
Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за зупинення понад 8 воєн, я більше не відчуваю зобов’язання думати виключно про мир. Хоча це завжди буде домінантним, але тепер я можу думати про те, що добре й належне для США,
– уривок із листа Трампа норвезькому прем’єру Йонасу Гару Стере.
Як стверджує видання Financial Times (FT), ідея народилася з проєкту умиротворення Сектору Гази, розробленого командою під керівництвом колишнього британського прем’єра Тоні Блера.
Блерова Рада миру передбачала меритократичну наглядову раду, яка б мала контролювати відбудову Сектора та його перетворення на райське місто майбутнього з ідеальним управлінням. Трампа ця ідея захопила й він вирішив масштабувати її на інші "гарячі точки" – Венесуелу, Україну тощо.
Але зі своїм колоритом. FT пише, що до "українського філіалу" мають увійти представники України, Європи, НАТО та Росії. Їхнім завданням буде – контроль і гарантії виконання мирного плану. Нагадаємо, що його наразі не існує, точніше, є версія, яку погодила Україна з союзниками, а потім – із:США, натомість Росія його відкидає, хоча початкова чернетка була її.
Ми не обговорювали ідею розширення сфери діяльності цієї Ради. Ми вважаємо, що принаймні на цьому першому етапі Рада має зосередитися на моніторингу конкретного мирного врегулювання,
– сказав співрозмовник FT, підтверджуючи, що задум далекий від реалізації.
Але такі обережності – не для Трампа. Бо він вже почав діяти. У власний спосіб. Минулої п'ятниці у Вашингтоні оголосили склад "близькосхідного філіалу", куди увійшли: друг Трампа – Стів Віткофф, його зять Джаред Кушнер, держсекретар і тимчасовий управитель Венесуели Марко Рубіо та експрем'єр Британії Тоні Блер.
Показово, що прем’єра Ізраїлю Нетаньягу про це не повідомили й буквально поставили перед фактом.
Як працюватиме Рада Трампа і чому за вхід треба платити 1 мільярд доларів
Але це не кінець. Бо задум Трампа не обмежується Газою та околицями. Він куди масштабніший. Про деталі дізналися журналісти Bloomberg.
Виявилось, що Трампу мало Палестини чи України, він не хоче розмінюватись на "дрібниці", а переходить одразу до максимальних ставок. Трамп прагне створити Раду миру під своїм головуванням і продавати туди абонементи, немов до гольф-клубу.
Для участі необхідно, щоб держава внесла 1 мільярд доларів (готівкою!), за це вона нібито отримає членство в Раді обмежене трьома роками. При цьому гроші потрапляють до фонду, яким розпоряджається Трамп.
Він же матиме всю повноту влади у цій структурі. А її членам відведена роль тих, кого не будуть ображати й інколи стануть прислухатись.
Це навіть не фінансова піраміда МММ, бо там хоча б обіцяли дивіденди. Фактично це хабар Трампа, плата за "кришування" або "купівля впливу".
- 79-річний Трамп хоче особисто контролювати всі гроші організації, а також одноосібно затверджуватиме офіційну печатку та "скликатиме засідання тоді, коли вважатиме за потрібне". Приблизно так само він чинить із тими, хто придбав у великій кількості трампкоїни.
- У статуті "Ради", який отримали журналісти, йдеться, що рішення ухвалюватимуться більшістю голосів, кожна присутня держава-член матиме один голос, але всі рішення підлягатимуть затвердженню головою. Тобто Трампом.
- Він же одноосібно вирішуватиме, кого запрошувати до організації, затверджуватиме порядок денний та навіть матиме право призначати свого наступника на посаді голови.
- Трамп також залишає за собою право виключати членів із "Ради", але залишає можливість подолання свого вето – для цього знадобиться дві третини голосів держав-учасниць.
Мета організації окреслена як "сприяння стабільності, відновлення надійного і законного врядування та забезпечення сталого миру в регіонах, де тривають чи яким загрожують конфлікти". Офіційний запуск структури запланований після ратифікації угоди трьома країнами.
Політолог Валерій Димов припускає, що поява такої ідеї – це наслідок "геніального" мозкового штурму від американського президента.
Треба брати до уваги психотип Трампа. Вочевидь він вважає себе реінкарнацією Лінкольна і Вашингтона, суддею і прокурором, тим, хто замінює собою дійсно дискредитовану й неспроможну Раду Безпеки ООН… У Трампа з'явилась ідея, яка не була стратегічною і виникла, так би мовити, по ходу п'єси, як реакція на те, що ООН і Рада Безпеки не працюють. Якщо це так, то тоді я (тобто Трамп, – 24 Канал) буду вирішувати питання і я буду визначати де, хто, як і що.
Після умовного перемир'я в Газі Трамп вирішив екстраполювати досвід і на спроби вирішувати інші конфлікти за допомогою "Ради миру". Початково вона виникла як другий пункт домовленостей по Газі, коли після перемир'я має почати працювати "Рада миру". У Трампа цей досвід визнали успішним і тепер хочуть масштабувати на інші регіони.
- Згідно з інсайдами, запрошення розіслані різним лідерам. Зокрема, угорському прем’єру-автократу Віктору Орбану.
- Також факт отримання запрошення підтвердив речник російського диктатора, терориста та воєнного злочинця Путіна Пєсков.
Наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції. Сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити всі нюанси,
– Пєсков підтверджує, що це все не сон.
На думку Валерія Димова, ідея Трампа – це просто подарунок для росіян.
Якщо туди запрошують, наприклад, Орбана за мільярд, то зрозуміло, що це робиться не для того, щоб він впливав на ситуацію в Секторі Гази. Йдеться про те, щоб наші сусіди, а серед них однозначно буде в трампівському розумінні Росія, отримували можливість вирішувати нашу долю.
У логіці Трампа, в цій "Раді" мають бути бенефіціари нового світового порядку. Ті, хто має вплив і статус з ним розмовляти, або в яких він зацікавлений, як у тому ж Орбані для того, щоб розколювати Європу, вирішувати свої питання. Трамп так вважає – є ті, з ким треба говорити, вони мають козирі. А з тими, в кого немає козирів, – з ними можна не говорити…
Ще донедавна ті самі країни-члени НАТО, знаючи як вони залежать від США, висували американцям умови (на саміті 2008 в Бухаресті), коли Франція й Німеччина, абсолютно зрусифіковані, блокували ідею президента Буша-молодшого про те, щоб Україна отримала ПДЧ. Росія це використала. Та сама Угорщина, хто вона така в плані безпеки, на думку Трампа, які козирі вона має, але вона блокувала членство Швеції в НАТО, не маючи жодних підстав це робити… Але тоді те саме НАТО кивало – ну, так, у нас же консенсус. Ну побачили зараз, що консенсус – це не консенсус, а механізм впливу, який використовували деякі абсолютно проросійські режими для того, щоби тиснути на США. А Трамп тепер робить зворотне.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
Взагалі-то це дуже смішно і більше нагадує Раду Злодіянь (Council of Evil) з фільму про Остіна Пауерса або відповідну структуру зі всесвіту Міньйонів, але є одне але.
Council of Evil зі старої комедії як прототип та план дій для Трампа: дивіться відео
Це відбувається насправді. А Трамп дійсно робить всі ці жахливі речі, включно із заграванням перед Путіним, шантажем України та Європи, що взагалі-то виглядає як постріл собі ж у ногу, але повністю відповідає чинній версії безпекової стратегії США.
Найстрашніше те, що всі про це знали. Бо була вже перша серія чи то пак тизер. Перше президентство Трампа. Потім Трамп прямо говорив про свої плани, а після обрання на другий термін негайно приступив до їхнього виконання.
Валерій Димов зазначає, що "Рада миру" вже існує, під крилом ООН, де утворилася така собі "вісь зла", на жаль, до неї залучені й США.
Не думаю, що це буде реалізовано, хоча б тому, що та сама Рада Безпеки ООН могла би бути такою структурою… Але там трампівська представниця практично голосує проти України разом із Росією, до недавнього часу з Венесуелою, з Північною Кореєю, з Білоруссю. Тоді які в нас будуть гарантії, що Трамп із Путіним не будуть робити те саме в цій Раді миру? Путін із задоволенням заплатить і за Орбана, і за Фіцо. Путін може заплатити один мільярд із тих грошей, які дозволяє йому утримувати Трамп. Може заплатити й за Білорусь, й за Киргизстан, за інших якихось сателітів.
Проте для Європи така поведінка Трампа все одно стала шоком і сенсацією, до якої вона вкотре виявилась неготовою. Натомість готовий Китай, який за традицією просто сидів і чекав на березі. І дочекався.
Що буде далі? Будьте певні, Пекін створить свою Раду миру. Завжди знайдуться шейхи, принци та інші автократи, які захочуть стати членами елітного клубу продавця повітря. Можливо, до клубу долучаться не держави, а корпорації (бо технофашизм сам себе не виростить).
Як довго це буде тривати? Зараз найгіршою стратегією є чекати на мідтерми (листопад 2026) та перетворення Трампа на "кульгаву качку" – цей план нікуди не приведе. Це те саме, що вірити в те, що Джей Ді Венс або хтось ще буде кращим варіантом, який відкотить все до базових налаштувань. Ні, не відкотить.
Треба починати діяти й заземляти цю небезпечну людину. Міжнародний економічний саміт у Давосі, який стартує 19 січня, також підійде. Бо там Трамп почне активно агітувати вступати до його "Ради миру". Але починати треба було ще рік тому, коли Джей Ді Венс відкрито знущався з Європи та її цінностей під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
Потрібно нарешті проявити характер. Інакше ніякого TACO не буде, а Трамп і США будуть лише нахабніти та збільшувати апетити. І не зупиняться.
Те, що не вбиває, робить сильнішим. Тому й НАТО має тепер зрозуміти й згадати, яким чином і для чого воно заснувалося... Вони вже побачили, що 5 стаття (про взаємодопомогу, – 24 Канал) не працює, і Трамп зараз фактично каже – Гренландія чи НАТО. А якщо не працює 5 стаття, то тим більше не будуть працювати гарантії "подібні до 5 статті" (прописані в мирному плані щодо України, – 24 Канал).
На щастя, зараз ми вже бачимо, як у ЄС починає реалізовуватись нарешті та спроможність, щоб стати більш дієвою структурою, тому що не може бути насправді великої спільноти, яка не може захищати цінності, на яких вона побудована. Європа будувалася таким чином, що це буде економічний союз, високорозвинений, і культура, до якої будуть усі тягнутися. Таке собі "Царство Боже" від Лісабона до Далекого Сходу. Але ні, так не працює. Про безпеку вони не дбали й думали, що США завжди будуть допомагати, а вони – торгувати з Росією. Це було й при Шрьодері, й при Меркель, і при інших. Тому зараз є велика загроза, але велика загроза, це також і великий виклик, і він має отримати велику відповідь. Тільки так спільноти утверджували себе, і якщо вони спроможні дбати про безпеку, вони були успішними проєктами – цивілізаційними й культурними.
Минулого року після холодного душу від Джей Ді Венса (виступу віцепрезидента США на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого 2025, – 24 Канал) президент ФРН Штайнмаєр сказав слушну думку, що Європа більше не може бути оленем у світлі фар, а вона застигла в цих фарах. Під фарами він мав на увазі "дешеві" російські енергоносії та "дешеву" американську безпеку. Слово "дешеве" беремо в лапки, бо це як сир у мишоловці.
Так, це той самий Штайнмаєр, який був секретарем проросійського канцлера Шрьодера – символу шрьодеризованої проросійської Європи, той самий Штайнмаєр, який запрошував Андрія Мельника (посла України у ФРН, нині – представник України в ООН, – 24 Канал) на концерт Чайковського, коли почалася чергова агресія, який був автором "Формули Штайнмаєра", що передбачала легітимізацію російських гауляйтерів на території України.
Словами Маріо Драгі, це був той прем'єр-міністр Італії, який нарешті розірвав пуповину, коли ліві й праві в Італії змагалися між собою до смерті, хто буде Путіну, перепрошую, дупу цілувати. Він написав на замовлення ЄС та Урсули фон дер Ляєн план суб'єктивізації Європи, щоб Європа стала спроможною себе захищати... Він сказав, що Європа має або змінитися, або померти.
Тому Європа має змінитися й НАТО має бути дієвим механізмом. І зрозуміло, що для України це великі виклики, великі загрози, але й великі можливості... І тому ми маємо розуміти, не тільки розуміти, але й напрацьовувати механізми. Зараз вони залежать, і ми разом залежимо від США. Ми маємо підігравати Америці та грати в імітацію. Ми киваємо головою, але ми маємо розуміти, що маємо працювати на перспективу. Європа без України буде завжди залежати від США й від домовленостей із Росією. А ми без Європи не зможемо витягнути цю війну. Тим більше, коли Трамп нав'язує нам путінські умови й завершення під вигляд так званого справедливо миру.
Часті питання
Що таке Рада миру Трампа і яка її мета?
Рада миру Трампа — це концепція елітного клубу, створеного під його керівництвом, який має на меті взяти на себе відповідальність за світову безпеку. Ідея полягає в тому, щоб замінити ООН і забезпечити виконання мирних планів у конфліктних регіонах, пропонуючи державам платне членство.
Яким чином Трамп планує фінансування Ради миру?
Трамп планує фінансувати Раду миру шляхом продажу абонементів на участь в організації. Кожна держава повинна внести 1 мільярд доларів за трирічне членство, і ці кошти будуть керуватися фондом, який контролює сам Трамп.
Які потенційні ризики та критика виникають у зв'язку з ідеєю Ради миру?
Ідея Ради миру піддається критиці як фінансова піраміда або спроба купівлі впливу. Вона може надати можливість країнам, як-от Росія, впливати на міжнародні відносини через фінансову участь. Експерти також вважають, що це може підірвати існуючі міжнародні структури безпеки, такі як ООН.
Хто може стати членом Ради миру Трампа і які умови для цього необхідні?
Членами Ради миру Трампа можуть стати держави, які готові сплатити 1 мільярд доларів за участь. Ця сума надає державі членство в Раді на три роки, а кошти потрапляють до фонду, яким розпоряджається Трамп. Він має всю повноту влади в цій структурі та вирішує, кого запрошувати до організації.
Як створення Ради Миру Трампа вплине на міжнародну політику та відносини між країнами?
Ідея створення Ради миру Трампа може суттєво змінити міжнародну політику, оскільки вона передбачає новий підхід до вирішення конфліктів—з акцентом на платне членство та контроль з боку Трампа. Це може призвести до перегляду традиційних дипломатичних відносин, зокрема ролі ООН, і викликати напруженість між країнами, які не зможуть або не захочуть приєднатися до Ради. Також це може дати можливість певним країнам значно впливати на світову політику, що викликає критику з боку експертів та політиків стосовно можливих зловживань владою і корупції.
Які альтернативні погляди на створення Ради миру висловлюють експерти?
Політолог Валерій Димов вважає, що ідея Трампа створити Раду миру — це наслідок його «геніального» мозкового штурму, який не враховує реальної політичної ситуації. Він також підкреслює, що така рада може стати інструментом впливу країн, які мають інтереси, суперечні з європейськими цінностями, і що така ініціатива є подарунком для Росії. Експерт також зазначає, що Європа має змінитися, і НАТО повинно стати дієвим механізмом, щоб протистояти таким викликам.