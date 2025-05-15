США запропонували відновити роботу Ради Росія – НАТО, – Bloomberg

США запропонували відновити роботу Ради Росія – НАТО, яка не діє уже понад 3 роки, у межах мирних переговорів стосовно врегулювання війни в Україні.

Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на джерело, ознайомлене із цим питанням, передає 24 Канал.

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Що пропонує Вашингтон

Bloomberg пише, що Росія продовжує ухилятися від пропозиції США щодо припинення вогню, яка передбачала б замороження конфлікту, визнання Вашингтоном Криму російським, а також скасування американських санкцій проти Москви. Тому, у США підготували нову ідею, яка могла б зацікавити Москву.

З того часу США додали до пропозиції нові деталі, зокрема пропозицію відновити переговори з питань безпеки в межах Ради НАТО – Росія, як повідомило джерело, ознайомлене з питанням, побажавши залишитися анонімним,

– ідеться у статті.

Відомо, що Рада Росія – НАТО була створена після холодної війни для двостороннього партнерства з питань безпеки. В агентстві нагадують, що вона фактично припинила свою діяльність після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Її останнє засідання було 12 січня 2022 року в Брюсселі.

Нагадаємо, у четвер, 15 травня, українська та російська делегації вже прибули до Туреччини, де між сторонами можуть відбутися переговори, але Путін не планує на них з'являтися. Зеленський та Ердоган будуть вирішувати, що робити далі, після зустрічі. Представники США теж уже в Стамбулі.