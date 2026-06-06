Над Балтійським морем піднімали Rafale та перехопили 6 військових літаків Росії

Французькі винищувачі Rafale 2 червня перехопили шість військових літаків Росії над Балтією. Вони діяли у рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору регіону.

Про це йдеться в заяві Генерального штабу Збройних сил Франції.

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Над Балтійським морем перехопили російські літаки

Стало відомо, що 71-й загін Baltic Air Policing піднімав в небо два французькі винищувачі Rafale з авіабази в Шяуляї, Литва. Пілоти перехопили шість російських літаків, що перебували в зоні відповідальності НАТО.

Під час польоту військові ідентифікували російські винищувачі Су-35, бомбардувальник Су-34 та Су-24, військово-транспортний Іл-76, а також два розвідувальні літаки Ан-12 і Ан-30.

Ситуацію контролювали наші пілоти без подальшої ескалації,

– зазначили французькі військові.

До слова, вони раніше наголошували, що останнім часом кількість російських "провокацій" у Балтійському регіоні була нетипово високою. Тоді повідомлялось, що протягом минулого тижня винищувачі підіймали у повітряний простір Естонії, Латвії та Литви для перехоплення щонайменше 11 разів.

Зазначалось, що російські військові літаки здійснювали польоти без поданих планів та без радіозв'язку.