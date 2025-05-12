Німеччина більше не коментуватиме плани щодо Taurus для України

Німецький уряд хоче надалі менше відкрито звітувати про постачання військової допомоги Україні. Це стосується і передавання далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника уряду Німеччини Штефана Корнеліуса, які цитує Tagesschau.

До теми Німеччина пригрозила Росії наслідками, якщо та не піде на перемир'я

Що кажуть у Німеччині щодо Taurus для України

Штефан Корнеліус наголосив, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц бажає "менше говорити про окремі системи озброєнь".

Ми також не будемо більше коментувати будь-які плани щодо постачання крилатих ракет Taurus,

– сказав речник німецького уряду.

Корнеліус зазначив, що інші європейські уряди поводяться подібним чином. Водночас Міністерство оборони Німеччини посилається на тактичні причини для більшої стриманості.

"Інформація про те, яку зброю і боєприпаси ми постачаємо, повинна залишатися відкритою. Ситуація відрізняється, коли йдеться про такі деталі, як кількість певних ракет. Ця інформація не настільки важлива для громадськості, але російський агресор може зробити з неї висновки", – пояснив посадовець.

До слова, новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна готова надати Україні більше озброєння, якщо переговори з Росією виявляться невдалими. Окрім того, Берлін також готовий посилити санкції проти Москви.