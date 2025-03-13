Велика Британія опинилися під найбільшою загрозою ракетних ударів Росії з часів холодної війни

Велика Британія опинилася перед найбільшою загрозою ракетного удару з часів завершення Холодної війни. Британія не має усіх необхідних засобів, би протистояти ракетним атакам Росії, подібним до таких в Україні.

До такого висновку дійшли аналітики Council on Geostrategy (Рада з геостратегії). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Чому Британія опиняється під небувалою загрозою

Фахівці вказують, що найбільшу небезпеку для британських територій становлять російські підводні човни та військові кораблі, дислоковані поблизу берегів Норвегії.

У дослідженні наголошується, що Північний флот Росії має на озброєнні близько 800 крилатих ракет, здатних вражати цілі на території Британії. Крім того, РФ володіє ракетами "Калібр" з дальністю понад 2 тисячі кілометрів. Аналітики підкреслюють, що британська система протиповітряної оборони наразі не здатна повноцінно захистити ані військові бази, ані великі міста.

Ракетна загроза є найбільш серйозною з часів закінчення холодної війни,

– попередили у звіті.

У відповідь на ці ризики прем’єр-міністр країни ініціював стратегічний оборонний огляд, який має виявити слабкі місця британської армії.

"Якщо огляд буде опублікований повністю, він, ймовірно, підкреслить відсутність наземних систем протиракетної оборони у збройних силах. Велика Британія, яка покладається на свої есмінці Type 45 для збиття балістичних ракет, буде намагатися відбити такі атаки, які Іран здійснив проти Ізраїлю минулого року, а Росія майже щоночі обрушує на Україну ракетні удари", – підкреслили у The Times.

Як Британія може зарадити в цій ситуації

На думку дослідників Council on Geostrategy, у випадку обмеженого фінансування варто посилити протиракетну оборону Королівського військово-морського флоту. Однак, в ідеальному сценарії, слід закупити й додаткові наземні системи ППО.

Водночас звіт зазначає, що Росія має порівняно невелику кількість балістичних ракет наземного базування, які можуть досягти Великої Британії. Проте ситуація ускладнюється тим, що Росія, Китай і Іран активно розвивають гіперзвукові та балістичні ракетні технології.

Зі збільшенням дальності, Британські острови все більше опинятимуться під потенційною загрозою,

– підсумували вони.

У зв’язку з цим аналітики радять уряду збільшити кількість батарей зенітно-ракетних комплексів, зокрема Sky Sabre, для захисту стратегічно важливих військових баз від ударів крилатих ракет та дронів.

Ще одним невідкладним кроком, на їхню думку, має стати закупівля зенітних гармат для знищення ворожих БпЛА – наприклад, німецької системи Gepard, яка активно використовується в Україні.

"Географічне положення Британії дає їй явні переваги, але ракетна загроза зростає. Північний флот Росії викликає найбільше занепокоєння, але необхідно також враховувати розвиток ракетних можливостей таких супротивників, як Китайська Народна Республіка і Іран. Ключова військова інфраструктура Великої Британії, необхідна для підтримання її збройних сил, наразі є надто вразливою і має бути першочерговим пріоритетом, за яким слідує захист закордонних баз – в тому числі на британській території в Індійському океані (Дієго Гарсія) – і розгорнутих британських військ", – зазначає Науковий співробітник Council on Geostrategy Вільям Фрір.