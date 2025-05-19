Хочуть мати вихід до моря: політикиня з Молдови виступила за анексію частини Одещини

Політикиня з Молдови розповіла, що країні нібито необхідно приєднати до себе південь Одеської області. Йдеться про район Буджак, що вважається історико-географічним регіоном Молдови.

Про це пише 24 Канал з посиланням на політикиню з групи молдовського олігарха-втікача Ілана Шора Вікторію Фуртуне в телеграмі.

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У Молдові висловилися про захоплення частини Одеської області

Як зазначила Вікторія Фуртуне, через те, що Бурджак належить Україні, Молдова не має виходу до моря. Тому у своєму публічному виступі вона висловилася про перегляд кордонів і повернення району до Молодови. Політикиня додала, що Молдова хоче "стати великою". До того ж, за її словами, немає жодного документа, в якому б країна визнала втрату Буджаку.

Ми скалічені кордонами, проведеними під лінійку. Нас позбавили виходу до моря через Буджак, а без виходу до моря Молдова – як лев на прив’язі. Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні, і це актуально як ніколи,

– заявила Вікторія Фуртуне.

Політикиня додала, що Молдова має робити все можливе, аби повернути своє "ім’я, історію, мову та вихід до моря".

Варто зазначити! Вікторія Фуртуне раніше працювала прокуроркою. Минулого року вона знімала в центрі Тирасполя – невизнаної столиці Придністров'я – передвиборчий ролик з голубом в руках.

Політикиня, ймовірно, діє в інтересах групи засудженого у Молдові ексолігарха Ілана Шора. Чоловік переховується в Москві та просуває в Молдові проросійські ідеї. Фуртуне підтвердила, що має зв'язки з Шором, але не вважає це злочином.

Нагадаємо, проросійській партії Ілана Шора заборонили брати участь у парламентських виборах, що пройдуть у Молдові у вересні. Внаслідок цього ворожі сили не зможуть сформувати в парламенті коаліцію. Натомість поки що лідирує ліберальна проєвропейська політична партія PAS. Але блок "Альтернатива" активно працює в регіонах, тож ситуація може змінитися.