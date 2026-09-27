Швейцарія на референдумі відхилила пропозицію про "суворіший" нейтралітет

Швейцарські виборці відхилили ініціативу, яка мала суттєво посилити конституційні обмеження політики нейтралітету країни. За пропозицію проголосували менш як 30% громадян, тоді як понад 70% її не підтримали.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про результати референдуму?

Ініціатива передбачала проголошення нейтралітету Швейцарії "вічним і озброєним", а також заборону вступати до військових альянсів та запроваджувати санкції проти держав, що воюють, якщо такі обмеження не схвалені ООН.

Її поява була пов'язана, зокрема, з рішенням Берна приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Прихильники вважали, що така політика суперечить традиційному нейтралітету Швейцарії.

У результаті голосування чинна модель нейтралітету країни залишається без запропонованих конституційних обмежень. Міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що результат не означає відмови Швейцарії від нейтралітету.

Цей результат не є голосуванням проти нейтралітету. Швейцарія була нейтральною вчора, вона нейтральна сьогодні і залишатиметься такою й у майбутньому,

– сказав Кассіс.

За чинними правилами швейцарський уряд зберігає можливість застосовувати принцип нейтралітету з урахуванням міжнародної ситуації та власних інтересів. Саме гнучкість такого підходу була одним з аргументів противників ініціативи.

Нагадаємо, Швейцарія оновила стратегію національної безпеки на тлі погіршення міжнародної ситуації та війни Росії проти України. У документі зазначається, що завершення війни поки не проглядається, а країні необхідно готуватися до нових безпекових викликів.

Нова стратегія передбачає три ключові напрями:

зменшення залежності економіки від зовнішніх факторів,

посилення захисту державних установ та критичної інфраструктури,

зміцнення обороноздатності армії.

Швейцарські військові мають бути готовими до можливого збройного нападу, для чого країна планує заздалегідь забезпечити необхідні ресурси. Окрему увагу приділятимуть гібридним і дистанційним атакам, кіберзагрозам та організованій злочинності.

Загалом стратегія містить 10 цілей і 46 конкретних заходів, реалізація яких уже розпочалася. Водночас Берн планує розширювати співпрацю з державами-партнерами для посилення безпеки країни. Перший звіт про виконання нової стратегії уряд Швейцарії очікує до кінця 2028 року.