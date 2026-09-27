Геополітика Європа Швейцарія на референдумі відхилила пропозицію про "суворіший" нейтралітет
27 вересня, 19:09
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Швейцарія на референдумі відхилила пропозицію про "суворіший" нейтралітет

Вероніка Соцкова

Швейцарські виборці відхилили ініціативу, яка мала суттєво посилити конституційні обмеження політики нейтралітету країни. За пропозицію проголосували менш як 30% громадян, тоді як понад 70% її не підтримали.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про результати референдуму?

Ініціатива передбачала проголошення нейтралітету Швейцарії "вічним і озброєним", а також заборону вступати до військових альянсів та запроваджувати санкції проти держав, що воюють, якщо такі обмеження не схвалені ООН.

Її поява була пов'язана, зокрема, з рішенням Берна приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Прихильники вважали, що така політика суперечить традиційному нейтралітету Швейцарії.

У результаті голосування чинна модель нейтралітету країни залишається без запропонованих конституційних обмежень. Міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що результат не означає відмови Швейцарії від нейтралітету.

Цей результат не є голосуванням проти нейтралітету. Швейцарія була нейтральною вчора, вона нейтральна сьогодні і залишатиметься такою й у майбутньому, 
– сказав Кассіс.

За чинними правилами швейцарський уряд зберігає можливість застосовувати принцип нейтралітету з урахуванням міжнародної ситуації та власних інтересів. Саме гнучкість такого підходу була одним з аргументів противників ініціативи.

Нагадаємо, Швейцарія оновила стратегію національної безпеки на тлі погіршення міжнародної ситуації та війни Росії проти України. У документі зазначається, що завершення війни поки не проглядається, а країні необхідно готуватися до нових безпекових викликів. 

Нова стратегія передбачає три ключові напрями: 

  • зменшення залежності економіки від зовнішніх факторів, 

  • посилення захисту державних установ та критичної інфраструктури, 

  • зміцнення обороноздатності армії. 

Швейцарські військові мають бути готовими до можливого збройного нападу, для чого країна планує заздалегідь забезпечити необхідні ресурси. Окрему увагу приділятимуть гібридним і дистанційним атакам, кіберзагрозам та організованій злочинності. 

Загалом стратегія містить 10 цілей і 46 конкретних заходів, реалізація яких уже розпочалася. Водночас Берн планує розширювати співпрацю з державами-партнерами для посилення безпеки країни. Перший звіт про виконання нової стратегії уряд Швейцарії очікує до кінця 2028 року.

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