Не більше як 10 мільйонів: у Швейцарії пройшов референдум щодо обмеження кількості населення

У неділю, 14 червня, громадяни Швейцарії брали участь у загальнонаціональному референдумі щодо пропозиції обмежити чисельність населення країни до 10 мільйонів осіб. Ініціативу висунула ультраправа Швейцарська народна партія (SVP), яка пояснює необхідність такого кроку зростанням імміграції, навантаженням на державні служби та загостренням житлової кризи.

Про це пише Reuters.

Дивіться також "Немає жодних доказів": Швейцарія відкидає претензії й хоче уникнути тарифів Трампа

Що відомо про референдум, який відбувся у Швейцарії?

Запропоновані зміни до конституції передбачали, що населення Швейцарії не повинно перевищувати 10 мільйонів осіб до 2050 року. Водночас офіційні прогнози свідчать, що країна може досягти цієї позначки вже на початку 2040-х років.

У разі схвалення ініціативи уряд буде змушений вжити заходів для стримування зростання населення. Одним із можливих наслідків може стати перегляд або навіть скасування угоди про вільний рух робочої сили з Європейським Союзом.

Експерти зазначають, що результати референдуму можуть мати серйозні наслідки як для швейцарської економіки, так і для відносин Берна з Брюсселем. Лише кілька місяців тому Швейцарія уклала з ЄС угоду про поглиблення економічної інтеграції. Однак запровадження обмежень на чисельність населення та вільне пересування людей може поставити під загрозу низку двосторонніх домовленостей, які регулюють торгівельно-економічні відносини.

Раніше у Європейській комісії попереджали, що результати голосування можуть позначитися на подальшій співпраці між Швейцарією та Євросоюзом. Швейцарські виборці традиційно відхиляли ініціативи, які могли зашкодити економічним інтересам країни. Водночас у 2014 році громадяни несподівано підтримали запропоновані SVP обмеження імміграції з ЄС, хоча їхній вплив згодом був пом'якшений під час законодавчого процесу.

Які попередні результати голосування?

Швейцарці завершили голосування на референдумі. За попередньою інформацією, виборці відхилили ініціативу ультраправої Швейцарської народної партії щодо обмеження чисельності населення країни до 10 мільйонів осіб. За прогнозами інституту gfs.bern, 55% громадян проголосували проти цієї пропозиції, тоді як 45% підтримали її, повідомляє swissinfo.

Варто зазначити, що за останні десятиліття населення Швейцарії суттєво зросло: з 7,2 мільйона осіб на початку 2000-х років до понад 9 мільйонів у 2026 році. За даними аналітичного центру Avenir Suisse, близько 64% із приблизно двох мільйонів новоприбулих за цей період є громадянами країн ЄС.