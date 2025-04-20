"Черговий обман": Рубіо спростував інформацію про закриття посольств США у Африці

Американські ЗМІ, зокрема The New York Times розповідають про велику реформу Держдепу США. Один з пунктів плану передбачає закриття "непотрібних" представництв у країнах центральної та південної Африки.

Держсекретар США Марко Рубіо спростував цю інформацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Рубіо у X.

Дивіться також Погрози Рубіо щодо виходу США з мирних переговорів здебільшого спрямовані на Україну, – ЗМІ

Рубіо спростував закриття дипломатичних представництв США у Африці

Американські ЗМІ, зокрема The New York Times писали про влади адміністрації Трампа радикально реформувати Держдепартамент США, що передбачає зокрема його зменшення.

Так, США могли закрити "непотрібні" консульства та посольства у країнах Африки, переважно у тих, що нижче Сахари.

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував цю інформацію у себе на сторінці у X та водночас покепкував з New York Times.

Це фейкові новини. The New York Times стає жертвою чергового обману,

– написав Рубіо.

Додамо, що серед інших ініціатив адміністрації Трампа щодо Держдепу йшлося про ліквідацію багатьох посад і департаментів, зокрема тих, що займаються питаннями клімату, біженців, демократії та Африки. Запропоновані зміни включають зменшення дипломатичної присутності в Канаді, скасування традиційної системи ротацій дипломатів і зміни в освітніх програмах.

Загальну структуру Держдепу пропонують звести до 4 регіональних бюро, що поділені за континентами або материками.