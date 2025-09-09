Від початку президентства рейтинг підтримки Дональда Трампа значно впав. Тепер він становить приблизно 37%. Однак віддані республіканці, які й далі готові голосувати за його наступний термін, все ще є.

Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зазначивши, що більшість американців дійсно не люблять Трампа. Проте є ті, хто завжди були йому віддані й далі бажають бачити цього президентом на третьому терміні.

Що може негативно вплинути на рейтинг президента?

Юрій Рашкін навів приклад Джорджа Буша-молодшого, який зіткнувся із серйозними труднощами під час свого президентства та ледве переобрався на другий термін. Він почав втрачати підтримку через природні катастрофи у США, адже не зміг показати американцям свою силу у вирішенні таких ситуацій. Буш-молодший постав перед своїми виборцями дуже слабким лідером.

Крім того, у США протягом 2007 – 2008 років виникли серйозні економічні труднощі. Це також негативно вплинуло на рейтинги тодішнього президента. Його помилкою, на думку політичного діяча зі США, було те, що він не рекламував себе після того, як всі проблеми завершились і тому зазнав невдачі.

Те, що зараз Дональда Трампа зберігається 37% підтримки свідчить про те, що в країні досі дуже багато республіканців. Їм доведеться зрозуміти, що ця людина не месія і він не розв'яже їхні проблеми, а лише загострить їх, адже першими, на кого нападають диктатори – є завжди свої,

– зауважив він.

Зокрема американський лідер просуває закони, які спричиняють втрату фінансування лікарень та інших важливих установ для жителів сіл.

Однак Трамп, на відміну від Буша-молодшого, ніколи не припиняє свою виборчу кампанію.

Він прагне підтримувати постійну електоральну напругу, адже якщо не запускати рекламу, то люди можуть припинити його підтримувати. Однак навіть за таких умов Трампу вдається втримати лише 37%. Це змушує замислитись, що буде на наступних виборах,

– зауважив Юрій Рашкін.

Він припустив, що Трамп може спробувати обмежити право голосу, як він це вже робить, змінюючи виборчі округи та ускладнюючи процедуру голосування. Це відбувається переважно у великих містах.

Американський президент, ймовірно, боїться втратити контроль над Палатою представників, адже розуміє, що на нього може очікувати імпічмент, адже, за словами Рашкіна, Трамп часто порушує американські закони на посаді очільника США.

