Рейтинг Трампа впав до найнижчого показника за весь час його президентства, – Reuters

Рейтинг підтримки американського президента опустився до 33%. Це найнижчий показник з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Головною причиною є наслідки війни в Ірані. Про це повідомляє Reuters.

Як війна в Ірані вплинула на рейтинг Трампа?

Більшість американців стурбовані тривалістю війни на Близькому Сході. Лише 33% респондентів підтримують політику чинного президента. Водночас не схвалюють її майже вдвічі більше опитаних – 64%.

Рейтинг підтримки Трампа, який впав у порівнянні з минулим місяцем на 2 % наразі є найнижчим з моменту його повернення до Овального кабінету. Також 47-й президент повторив свій антирекорд попереднього терміну. У грудні 2017 року він також мав 33% схвалення.

Війна з Іраном серйозно вплинула на зменшення популярності американського президента. Конфлікт паралізував п'яту частину світової торгівлі нафтою та спровокував різке зростання цін на бензин, що впливає на фінансове становище виборців республіканців.

Під час передвиборчої кампанії у 2024 році Трамп обіцяв контролювати інфляцію та не вступати у затяжні війни. У лютому 2026 року він заявляв, що конфлікт з Іраном триватиме кілька тижнів.

Згідно з опитуванням, майже 80% американців, зокрема 87% демократів та 71% республіканців, вважають, що війна Вашингтону з Тегераном триватиме ще довго. Лише 16% вірять, що конфлікт завершиться через кілька тижнів.

Що показало опитування?

Соцопитування Reuters/Ipsos за серпень продемонструвало, що виборці вперше за майже 10 років віддають перевагу демократам (38%) над республіканцями (35%) у питанні економіки.

Республіканський підхід до імміграції є популярнішим, ніж демократичний, протягом усього терміну Трампа. Проте республіканці втрачають позиції на тлі зростання кількості конфліктів.

Згідно з останнім опитуванням, близько 40% зареєстрованих виборців заявили, що республіканці мають кращий підхід до імміграційної політики, порівняно з 38%. Однак у січні 2025 року республіканська партія мала відрив у 26 %.

Reuters/Ipsos, проводили онлайн-опитування, у якому взяли участь 1166 дорослих по всій країні. Воно може мати похибку 3 %.

Нещодавно Дональд Трамп виклав у соцмережі згенеровані штучним інтелектом світлини. На них він позує разом із першим президентом США Джорджем Вашингтоном.