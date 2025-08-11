Риторика генсека НАТО насторожує: про що сигналізують останні заяви Рютте щодо підтримки України

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна 15 серпня на Алясці, імовірно, вплине на хід війни в Україні. В США вже заявляють про можливе припинення військової допомоги нашій країні. Водночас у НАТО запевняють, що продовжать збройну підтримку Києва.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Україні буде надходити допомога від Альянсу, незалежно від того, з яким результатом закінчиться спілкування Трампа і Путіна. Однак політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко у розмові з 24 Каналом висловив занепокоєння щодо висловлювання Рютте.

Чи здатний НАТО продовжувати допомогу Україні без США?

Бурченко наголосив, що риторика генсека НАТО не викликає у нього позитивні враження.

Він говорить про те, що НАТО залишиться з Україною, незалежно від того, яке рішення буде прийнято під час двостороннього саміту на Алясці і чи продовжать Сполучені Штати надавати військову допомогу Києву.

Виходить, що Рютте знає більше, аніж ми, і що вже є попередні рішення з боку США щодо припинення військової допомоги України. Це викликає низку логічних питань,

– зазначив політолог.

Як відомо, ключовою країною Північноатлантичного альянсу є Сполучені Штати Америки, і вирішення будь-якого питання, як пояснив він, у межах НАТО без них неможливе.

Наразі тільки напрацьовується механізм і логістика закупівлі озброєння європейськими країнами у США для України. Водночас вона вже має доволі предметний характер, і вже від цілої групи європейських країн сформовані два пакети збройної допомоги на загальну суму 1 мільярд доларів.

Однак чи вистачить цього Україні для того, щоб протистояти російській навалі, яка постійно тільки масштабує військове виробництво? При цьому ще треба врахувати високі ціни на американську зброю та техніку,

– підкреслив виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

Тому результат цього саміту багато у чому буде залежати від єдності позиції західних країн. Якщо Сполучені Штати проігнорують пріоритети і "червоні лінії", про які говорив український президент та європейці і будуть вести політику, яка вигідна виключно їм, ігноруючи позицію своїх друзів та партнерів, тоді ми живемо вже абсолютно в іншому світі зі знищеним міжнародним правом.

Тоді всі мають усвідомити, що віднині у міжнародній політиці кожен сам за себе

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте на тлі зустрічі Трампа та Путіна 15 серпня на Алясці заявив, що постачання зброї Україні продовжаться незалежно від того, що станеться на саміті США та Росії. За словами Рютте, країни НАТО забезпечать Київ "всім необхідним, щоб залишатися в боротьбі та бути в найкращому можливому становищі", коли прийде час для перемовин про припинення вогню або мирної угоди.

Генсек НАТО вважає, що саміт на Алясці стане "перевіркою" намірів Путіна щодо миру в Україні.