В коментарі для CBS News генсек Альянсу Марк Рютте запевнив, що Україна й далі отримуватиме зброю незалежно від результату саміту на Алясці, передає 24 Канал.

Дивіться також У США зробили нову заяву про "обмін територіями" між Україною та Росією

Чи вплине зустріч на Алясці на поставки зброї в Україну?

Генсек заявив, що скоординовані НАТО постачання зброї продовжуватимуться незалежно від того, що станеться на п'ятничному саміті.

Він додав, що країни Альянсу забезпечать Україну "всім необхідним, щоб залишатися в боротьбі та бути в найкращому можливому становищі", коли настане час для переговорів щодо припинення вогню або мирної угоди.

Також Марк Рютте наголосив, що саміт на Алясці стане "перевіркою" намірів Путіна щодо миру в Україні. Мирної угоди без участі України не буде.

Генсек підкреслив важливість визнання суверенітету України та права самостійно визначати своє майбутнє, а також мати армію чисельністю, якої вона забажає.