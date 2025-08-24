Джей Ді Венс дав інтерв'ю NBC News, в якому торкнувся питання гарантій безпеки. Віцепрезидент США не відкидає того, що Росія буде причетна до гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Що сказав Венс про гарантії безпеки від Росії для України?

Він висловився так:

Ми не говоримо про гарантії безпеки, доки війна не закінчиться. І, звичайно, росіяни будуть частиною розмови про завершення цієї війни. Тож, звичайно, у них в цьому буде частка. Вони говоритимуть про це. Це не означає, що вони матимуть війська на українській території, але як ви можете розумно забезпечити гарантії безпеки, не розмовляючи з росіянами про те, що буде необхідно для завершення війни?

Зауважте! Володимир Зеленський цього ж дня заявив: Україна не потребує від Росії гарантій безпеки. Україні потрібні захист і упевненість у тому, що Росія більше не нападе. Президент нагадав, що Москва підписала Будапештський меморандум і порушила його.

Що каже Росія про гарантії безпеки для України

Тим часом росіянам подобається ідея з гарантіями безпеки. Лавров говорив, що Росія "повинна мати право голосу" в питаннях гарантій безпеки для України – імовірно, разом зі США та Китаєм. А також із іншими постійними членами Ради Безпеки ООН – Великої Британією та Францією.

Та потім він сказав: Росія підтримує гарантії, засновані "на принципі колективної безпеки, на принципах неподільної безпеки. Все інше, все одностороннє – це, звісно, абсолютно безнадійна справа".

Джерела Bloomberg серед європейських дипломатів заявили, що ця відмова Лаврова від гарантій безпеки фактично зірвала переговори Росії зі США.