Джей Ди Вэнс дал интервью NBC News, в котором затронул вопрос гарантий безопасности. Вице-президент США не исключает того, что Россия будет причастна к гарантиям безопасности для Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Смотрите также Россияне признали, что не смогут лишить Украину независимости, – Вэнс

Что сказал Вэнс о гарантиях безопасности от России для Украины?

Он высказался так:

Мы не говорим о гарантиях безопасности, пока война не закончится. И, конечно, россияне будут частью разговора о завершении этой войны. Поэтому, конечно, у них в этом будет доля. Они будут говорить об этом. Это не означает, что они будут иметь войска на украинской территории, но как вы можете разумно обеспечить гарантии безопасности, не разговаривая с россиянами о том, что будет необходимо для завершения войны?

Заметьте! Владимир Зеленский в этот же день заявил: Украина не нуждается в гарантиях безопасности от России. Украине нужны защита и уверенность в том, что Россия больше не нападет. Президент напомнил, что Москва подписала Будапештский меморандум и нарушила его.

Что говорит Россия о гарантиях безопасности для Украины

Между тем россиянам нравится идея с гарантиями безопасности. Лавров говорил, что Россия "должна иметь право голоса" в вопросах гарантий безопасности для Украины – вероятно, вместе с США и Китаем. А также с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН – Великобритании и Францией.

Но потом он сказал: Россия поддерживает гарантии, основанные "на принципе коллективной безопасности, на принципах неделимой безопасности. Все остальное, все одностороннее – это, конечно, абсолютно безнадежное дело".

Источники Bloomberg среди европейских дипломатов заявили, что этот отказ Лаврова от гарантий безопасности фактически сорвал переговоры России с США.