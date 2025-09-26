Документи, перевірені незалежним аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI) свідчать, що Росія продає Китаю ключове військове озброєння. Також відомо про масштабні навчання для китайських військових.

Така підтримка з боку Кремля спрямована на посилення спроможностей Пекіна проводити блискавичні операції, зокрема для захоплення Тайваню. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на матеріал Washington Post.

Як Росія допомагає Китаю у підготовці вторгнення у Тайвань?

За оцінками аналітиків RUSI, співпраця Росії та Китаю може радикально змінити баланс сил у Тайванській протоці.

Росія стає стратегічним резервом для Китаю, надаючи не лише ресурси на кшталт нафти та газу, а й свій унікальний досвід повітряних десантів, відпрацьований в Україні та Сирії,

– зазначає старший науковий співробітник RUSI Джек Вотлінг.

Угода, укладена між Москвою та Пекіном ще у 2023 році, з постачаннями, що тривають у 2024 – 2025 роках, передбачає продаж до Китаю цілого батальйону десантної техніки вартістю близько 584 мільонів доларів. Серед ключового обладнання:

37 легких амфібійних штурмових машин BMD-4M з 100-міліметровою гарматою та 30-міліметровим автоматичним кулеметом;

11 самохідних протитанкових гармат Спрут-SDM1 з 125-міліметровою гарматою;

11 повітряно-десантних бронетранспортерів BTR-MDM "Ракушка";

кілька командно-спостережних машин Рубін та KSHM-E, а також спеціальні парашутні системи "Dalnolyot" для скидання вантажів до 190 кілограмів.

Усе військове озброєння адаптується під китайські системи зв'язку, електроніки, радіо та навігації, з повним пакетом технічної документації.

Зауважте! Росія також передає технології для локалізації виробництва в Китаї, що дозволить Пекіну модернізувати та масштабувати випуск аналогічної техніки.

У 2025 році Китай уже продемонстрував оновлені десантні машини на параді в Пекіні, сумісні з транспортниками Y-20, але російські поставки дають змогу прискорити інтеграцію.

До того ж Росія готує батальйон китайських десантників:

водіїв BMD-4M – на базі заводу в Кургані;

екіпажі Спрут та командних машин – у Пензі.

Відомо й про колективні тренування з десантування, вогневого контролю та маневрування – спочатку в Росії, потім у Китаї з російськими інструкторами.



"Спрут" та БТРи "Ракушка" на задньому плані / Фото Defence Express

У 2024 році Росія та Китай провели 14 спільних навчань, що вдвічі більше, ніж за попереднє десятиліття.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін обмінювалися візитами на парадах, а китайські представники спостерігали за "Запад-2025" у Росії та Білорусі.

Зверніть увагу! Експерти WP підкреслюють, що ця угода – крок до "партнерства без меж", що загрожує стабільності в Європі та Азії..

Російські десантні операції, основи яких переймають китайці, дозволять швидко висаджувати тисячі бійців на обмежену кількість пляжів, захоплюючи аеродроми, порти чи навіть гольф-поля для створення плацдарму.

Аналітики RUSI попереджають, що це дає китайській армії "розширені можливості повітряного маневру" не лише проти Тайваню, а й Філіппін чи інших островів у Південно-Китайському морі.

Для США це слабкість, адже передані ресурси на Україну відволікають від Азії, роблячи загрози від Росії та Китаю нероздільними.

Як Китай та Росія загрожують світовій безпеці?