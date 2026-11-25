Служба державної безпеки Грузії 25 листопада звинуватила Москву у підготовці до анексії окупованих територій Абхазії та Південної Осетії. Кремль форсує видачу паспортів, прикордонний контроль та культурну асиміляцію.

Деталі підготовки розкрило видання The Insider, посилаючись на річний звіт спецслужби, який у парламенті представив заступник очільника відомства Давид Арчвадзе. За його словами, Кремль прагне зберегти абсолютний контроль над цими землями, поєднуючи фінансовий тиск із масштабною пропагандою.

Як Росія поглинає окуповані території?

Згідно зі звітом за 2025 рік, Москва спростила процедуру видачі російських паспортів і водійських посвідчень жителям Абхазії та Південної Осетії.

До регіонів направили співробітників російської Державтоінспекції, паралельно розширюючи транспортні маршрути та субсидуючи пасажирські авіарейси до Сухумі.

Окрему роль у кремлівських планах відіграють освітні та молодіжні програми під егідою "Россотрудничества".

Через структури, підпорядковані МЗС Росії, окупанти проводять системну мовну, культурну та ідеологічну асиміляцію населення, фактично прирівнюючи захоплені райони до звичайних суб'єктів Російської Федерації.

Кураторство Кремля та розширення окупації

Ключовою фігурою в інтеграції став перший заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

Протягом 2025 року він здійснив сім візитів до Абхазії та двічі відвідував Південну Осетію, що грузинська спецслужба пов'язує зі спробами придушити наслідки масових протестів в Абхазії, які спалахнули наприкінці 2024 року.

Водночас росіяни посилюють так звану бордеризацію. Кількість зафіксованих випадків встановлення колючого дроту, огорож та прикордонних знаків уздовж лінії окупації зросла з 46 у 2024 році до 58 у 2025-му.

Крім того, триває розбудова російської військово-морської інфраструктури в порту Очамчира, яку Москва планує використовувати для військових потреб та обходу чорноморської блокади.

Паралельно російський бізнес намагається посилити позиції в самій Грузії, зокрема маркетплейс Wildberries скупив гектари землі поблизу Руставі під логістичний хаб.