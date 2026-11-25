Подробности подготовки раскрыло издание The Insider со ссылкой на годовой отчет спецслужбы, который в парламенте представил заместитель главы ведомства Давид Арчвадзе. По его словам, Кремль стремится сохранить абсолютный контроль над этими землями, сочетая финансовое давление с масштабной пропагандой.

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Как Россия поглощает оккупированные территории?

Согласно отчету за 2025 год, Москва упростила процедуру выдачи российских паспортов и водительских удостоверений жителям Абхазии и Южной Осетии.

В регионы направили сотрудников российской Госавтоинспекции, параллельно расширяя транспортные маршруты и субсидируя пассажирские авиарейсы в Сухуми.

Особую роль в кремлевских планах играют образовательные и молодежные программы под эгидой "Россотрудничества".

Через структуры, подчиненные МИД России, оккупанты проводят системную языковую, культурную и идеологическую ассимиляцию населения, фактически приравнивая захваченные районы к обычным субъектам Российской Федерации.

Кураторство Кремля и расширение оккупации

Ключевой фигурой в интеграции стал первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко.

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В течение 2025 года он совершил семь визитов в Абхазию и дважды посещал Южную Осетию, что грузинская спецслужба связывает с попытками подавить последствия массовых протестов в Абхазии, вспыхнувших в конце 2024 года.

В то же время россияне усиливают так называемую "бордеризацию". Число зафиксированных случаев установки колючей проволоки, ограждений и пограничных знаков вдоль линии оккупации возросло с 46 в 2024 году до 58 в 2025-м.

Кроме того, продолжается развитие российской военно-морской инфраструктуры в порту Очамчира, которую Москва планирует использовать для военных нужд и обхода черноморской блокады.

Параллельно российский бизнес пытается укрепить позиции в самой Грузии, в частности, маркетплейс Wildberries скупил гектары земли вблизи Рустави под логистический хаб.