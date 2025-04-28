Росія накопичує сили на кордоні з НАТО, готуючись до конфлікту: WSJ назвало можливу першу ціль

У Петрозаводську, що приблизно за 160 кілометрів від Фінляндії, росіяни розширюються бази задля створення нового армійського командування, яке протягом кількох років має очолити десятки тисяч військовослужбовців.

Таким чином Росія поступово збільшує військову присутність вздовж кордону з Європою. На думку західних аналітиків та розвідки, вони готуються до війни з НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як Росія готується до конфлікту з НАТО

Видання пише, що хоч наразі багато російських військових залучені на фронті в Україні, Москва посилює військову вербувальну кампанію, нарощує виробництво озброєнь і модернізує залізничну інфраструктуру у прикордонних регіонах.

Фінляндія, яка у 1940 році змушена була поступитися територіями СРСР і уникала конфронтації з Москвою, після вторгнення Росії в Україну приєдналася до НАТО й тепер укріплює кордон електронними засобами захисту та колючим дротом.

Президент США Дональд Трамп, який прагне відновлення відносин між Вашингтоном і Москвою та виступає за дипломатичне врегулювання війни, вважає побоювання стосовно можливих подальших амбіцій Росії щодо Європи перебільшеними.

Водночас, на думку низки експертів, російська активність вздовж фінського кордону є частиною підготовки до потенційного конфлікту з Альянсом. Директор Центру аналізу стратегій і технологій у Москві Руслан Пухов розглядає наміри Кремля реальними.

За його словами, після повернення з України цілком можливо, що російські війська розглядатимуть Фінляндію як нового супротивника. Також Росія цього року збільшила військові витрати до понад 6% ВВП, що значно більше за 3,6% до початку війни.

Наприклад, США у 2024 році витратили на оборону 3,4% свого ВВП, а середній показник серед країн ЄС становив 2,1%. За словами командувача американських сил у Європі Крістофера Каволі, російська армія наразі перевищує свою довоєнну чисельність.

Розвідка Данії ще у лютому 2025 року повідомляла, що Росія може розпочати велику війну в Європі протягом 5 років у разі ослаблення НАТО. Західні військові попереджають, що укладення перемир’я в Україні дозволить Кремлю ще швидше переозброїти свої сили.

На тлі загрози Польща, Естонія, Латвія та Литва, як пише видання, зміцнюють кордони, встановлюючи протитанкові загородження, риючи траншеї та повертаючись до практики використання протипіхотних мін.

За словами старшого наукового співробітника Фонду Карнегі Майкла Кофмана, повномасштабний конфлікт Росії із Північноатлантичним альянсом можливий у перспективі від 7 до 10 років, усе залежить від розвитку ситуації.

Нагадують, що у 2024 році Росія реформувала військову структуру, створивши нові військові округи, орієнтовані на оборону Москви й Санкт-Петербурга. У Московському військовому окрузі налагоджується інтеграція транспортної мережі із Білоруссю.

WSJ пише, що здебільшого розширення відбувається в Ленінградському військовому окрузі, що межує з Естонією, Латвією та Фінляндією. Західні розвіддані вказують, що бригади тут будуть розширені до дивізій чисельністю близько 10 тисяч військових.

За даними групи Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки, Росія також активно прокладає нові залізничні колії вздовж кордонів із Фінляндією, Норвегією та на південь від Санкт-Петербурга до кордону з Естонією.

За американськими оцінками, наразі до лав російської армії вступає близько 30 тисяч новобранців щомісяця, це більше ніж 25 тисяч минулого року. Частина східноєвропейських спецслужб, що кількість може сягати й усіх 40 тисяч на місяць.

Журналісти припускають, що вже восени у 2025 році Росія продемонструє нову військову потужність під час щорічних стратегічних навчань "Захід", які пройдуть у регіонах, що межують із країнами Північноатлантичного альянсу.

Водночас військові чиновники на східному фланзі Альянсу прогнозують, що ці маневри будуть спрямовані на залякування європейських країн та затвердження Росії як важливого гравця у зміні архітектури безпеки у Європі.