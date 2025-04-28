Таким образом Россия постепенно увеличивает военное присутствие вдоль границы с Европой. По мнению западных аналитиков и разведки, они готовятся к войне с НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как Россия готовится к конфликту с НАТО

Издание пишет, что хотя сейчас много российских военных привлечены на фронте в Украине, Москва усиливает военную вербовочную кампанию, наращивает производство вооружений и модернизирует железнодорожную инфраструктуру в приграничных регионах.

Финляндия, которая в 1940 году вынуждена была уступить территории СССР и избегала конфронтации с Москвой, после вторжения России в Украину присоединилась к НАТО и теперь укрепляет границу электронными средствами защиты и колючей проволокой.

Президент США Дональд Трамп, который стремится к восстановлению отношений между Вашингтоном и Москвой и выступает за дипломатическое урегулирование войны, считает опасения относительно возможных дальнейших амбиций России в отношении Европы преувеличенными.

В то же время, по мнению ряда экспертов, российская активность вдоль финской границы является частью подготовки к потенциальному конфликту с Альянсом. Директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов рассматривает намерения Кремля реальными.

По его словам, после возвращения из Украины вполне возможно, что российские войска будут рассматривать Финляндию как нового противника. Также Россия в этом году увеличила военные расходы до более 6% ВВП, что значительно больше 3,6% до начала войны.

Например, США в 2024 году потратили на оборону 3,4% своего ВВП, а средний показатель среди стран ЕС составлял 2,1%. По словам командующего американских сил в Европе Кристофера Каволи, российская армия сейчас превышает свою довоенную численность.

Разведка Дании еще в феврале 2025 года сообщала, что Россия может начать большую войну в Европе в течение 5 лет в случае ослабления НАТО. Западные военные предупреждают, что заключение перемирия в Украине позволит Кремлю еще быстрее перевооружить свои силы.

На фоне угрозы Польша, Эстония, Латвия и Литва, как пишет издание, укрепляют границы, устанавливая противотанковые заграждения, роя траншеи и возвращаясь к практике использования противопехотных мин.

По словам старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, полномасштабный конфликт России с Североатлантическим альянсом возможен в перспективе от 7 до 10 лет, все зависит от развития ситуации.

Напоминают, что в 2024 году Россия реформировала военную структуру, создав новые военные округа, ориентированные на оборону Москвы и Санкт-Петербурга. В Московском военном округе налаживается интеграция транспортной сети с Беларусью.

WSJ пишет, что в основном расширение происходит в Ленинградском военном округе, граничащем с Эстонией, Латвией и Финляндией. Западные разведданные указывают, что бригады здесь будут расширены до дивизий численностью около 10 тысяч военных.

По данным группы Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки, Россия также активно прокладывает новые железнодорожные пути вдоль границ с Финляндией, Норвегией и к югу от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией.

По американским оценкам, сейчас в ряды российской армии вступает около 30 тысяч новобранцев ежемесячно, это больше чем 25 тысяч в прошлом году. Часть восточноевропейских спецслужб, что количество может достигать и всех 40 тысяч в месяц.

Журналисты предполагают, что уже осенью в 2025 году Россия продемонстрирует новую военную мощь во время ежегодных стратегических учений "Запад", которые пройдут в регионах, граничащих со странами Североатлантического альянса.

В то же время военные чиновники на восточном фланге Альянса прогнозируют, что эти маневры будут направлены на запугивание европейских стран и утверждение России как важного игрока в изменении архитектуры безопасности в Европе.