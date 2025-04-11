Москва начала заключать контракты на проведение операций в Европе, начиная от вандализма и заканчивая убийствами. Количество таких атак в Европе утроилось между 2023 и 2024 годами, передает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Новая форма вредительства Кремля в Европе

Эти атаки включают, в частности, сбивание грузовых самолетов с помощью зажигательных устройств, спрятанных в посылках. Так, напомним, что в июле 2024 года произошло два взрыва на складах логистической компании DHL – в немецком Лейпциге и английском Бирмингеме. В обоих случаях детонация происходила с посылками, которые доставляли гражданскими самолетами. По плану россиян, взрывы должны были произойти во время полета.

Сейчас значительная часть российских операций направлена на подрыв поддержки Украины со стороны Запада. Недавно в Австрии было разоблачена масштабная российская дезинформационная кампанию против нашей страны. Она заключалась в распространении наклеек и граффити с вымышленными ультраправыми украинскими лозунгами.

Подобным образом оккупанты стремились дискредитировать Партию зеленых, которая жестко выступает против России, накануне парламентских выборов в Германии. Так, неизвестные распыляли в выхлопные трубы автомобилей быстрозастывающую пену и оставляли на месте происшествия листовки, похожие на листовки Партии зеленых.

Есть предположение, что Россия причастна к массовым убийствам в Германии. Так, перед выборами в стране произошла серия ножевых нападений и наездов автомобилей на людей. Злоумышленниками оказывались мигранты. Кремль таким образом добивался увеличения поддержки праворадикальной и пророссийской партии "Альтернатива для Германии".

Для совершения преступлений Россия нанимает мелких преступников, которым платит несколько тысяч евро наличными или в цифровой валюте, которую невозможно отследить.

Автор статьи Эдвард Лукас, писатель и консультант, который специализируется на вопросах европейской и трансатлантической безопасности, считает, что европейские общества являются легкой добычей для всех видов российских атак. Также странам Европы не хватает механизмов, чтобы заставить Россию отказаться от диверсий.