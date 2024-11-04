В июле 2024 года произошло два взрывы на складах логистической компании DHL – в немецком Лейпциге и английском Бирмингеме. В обоих случаях случаях детонация происходила с посылками, которые доставляли гражданскими самолетами, передает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Смотрите также Военная разведка России планировала кровавый теракт в Киеве: агентов поймали

Россия планировала теракты на гражданских самолетах

Сотрудники западных служб безопасности считают, что оба инцидента были частью тайной российской операции, которая имела целью осуществить теракты на грузовых или пассажирских самолетах, летевших в США и Канаду.

Сейчас следователи и шпионские агентства в Европе выяснили, как были изготовлены устройства – электрические массажеры, имплантированные легковоспламеняющимся веществом на основе магния.

Отмечается, что электрические массажеры, присланные в британский Бирмингем из Литвы, были тестовыми. Россияне пытались выяснить, как доставить такие зажигательные устройства на борт самолетов, направляющихся в Северную Америку.

Недавно в Польше арестовали четырех человек, причастных, по данным следствия, к деятельности "диверсионно-взрывной группы международного характера". Еще двух подозреваемых объявили в международный розыск.

По данным поляков, диверсионная группа отправляла через курьерские компании в страны Европейского Союза и Великобритании посылки с взрывчатыми и опасными веществами, которые самовозгорались или детонировали во время наземной и воздушной транспортировки.

Цель группы также заключалась в том, чтобы проверить канал передачи таких посылок, которые в конечном итоге должны были быть отправлены в Соединенные Штаты Америки и Канаду,

– говорится в сообщении польской прокуратуры.

Западные разведчики убеждены, что за диверсионно-взрывной компанией стоит российское ГРУ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, которого The Wall Street Journal попросил прокомментировать, сказал: "Мы никогда не слышали никаких официальных обвинений. Это традиционные необоснованные инсинуации СМИ".

Европейские власти утверждают, что Россия стоит за расширенной диверсионной кампанией, включая поджоги в Великобритании и Чехии, атаки на трубопроводы и кабели передачи данных в Балтии, вмешательство в водоснабжение в Швеции и Финляндии.

Немецкая компания DHL использует грузовые и пассажирские самолеты для транспортировки посылок. Пресс-секретарь компании заявила, что зажигательные устройства, которые вспыхнули в июле, перевозили именно в грузовых самолетах.