У липні 2024 року сталося два вибухи на складах логістичної компанії DHL – у німецькому Лейпцигу та англійському Бірмінгемі. В обох випадках випадках детонація ставалася із посилками, які доставляли цивільними літаками, передає 24 Канал із посиланням на WSJ.

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Росія планувала теракти на цивільних літаках

Співробітники західних служб безпеки вважають, що обидва інциденти були частиною таємної російської операції, яка мала на меті здійснити теракти на вантажних або пасажирських літаків, що летіли до США та Канади.

Наразі слідчі та шпигунські агентства в Європі з’ясували, як були виготовлені пристрої — електричні масажери, імплантовані легкозаймистою речовиною на основі магнію.

Зазначається, що електричні масажери, надіслані до британського Бірмінгема з Литви, були тестовими. Росіяни намагалися з’ясувати, як доставити такі запальні пристрої на борт літаків, що прямують до Північної Америки.

Нещодавно у Польщі заарештували чотирьох осіб, причетних, за даними слідства, до діяльності "диверсійно-вибухової групи міжнародного характеру". Ще двох підозрюваних оголосили в міжнародний розшук.

За даними поляків, диверсійна група відправляла через кур'єрські компанії в країни Європейського Союзу та Великобританії посилки з вибуховими та небезпечними речовинами, які самозаймалися або детонували під час наземного та повітряного транспортування.

Мета групи також полягала в тому, щоб перевірити канал передачі таких посилок, які в кінцевому підсумку мали бути відправлені до Сполучених Штатів Америки та Канади,

– йдеться у повідомленні польської прокуратури.

Західні розвідники переконані, що за диверсійно-вибуховою компанією стоїть російське ГРУ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, якого The Wall Street Journal попросив прокоментувати, сказав: "Ми ніколи не чули жодних офіційних звинувачень. Це традиційні необґрунтовані інсинуації ЗМІ".

Європейська влада стверджує, що Росія стоїть за розширеною диверсійною кампанією, включаючи підпали у Великобританії та Чехії, атаки на трубопроводи та кабелі передачі даних у Балтії, втручання у водопостачання у Швеції та Фінляндії.

Німецька компанія DHL використовує вантажні та пасажирські літаки для транспортування посилок. Речниця компанії заявила, що запальні пристрої, які спалахнули в липні, перевозили саме у вантажних літаках.