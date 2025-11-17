Росія почала підготовку до війни проти Польщі, – начальник Генштабу країни

Упродовж останнього часу значно посилилися акти диверсій та масовані кібератаки в Польщі. Це може свідчити про підготовку Росією масштабного збройного конфлікту.

Країна перебуває у передвоєнному стані. Відповідну заяву зробив начальник Генштабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула, передає 24 Канал із посиланням на Wydarzenia.

Як польські військові коментують імовірність війни проти Росії?

За словами генерала Кукули, Росія вже розпочала активну фазу підготовки до можливої війни, створюючи в Польщі умови для послаблення держави зсередини.

Він зазначив, що серія кібератак, пожеж та фізичних диверсій, зокрема нещодавній вибух на залізничній колії Варшава – Люблін у Мазовецькому воєводстві, має всі ознаки спланованих дій іноземної розвідки.

Противник свідомо будує середовище, яке має підірвати довіру громадян до уряду, армії та силових структур, а також створити сприятливі умови для потенційної агресії проти Польщі,

– підкреслив Кукула.

Окрім того, генерал провів історичні паралелі з 1939 роком (перед початком Другої світової війни) та 1981 роком (пік протистояння часів холодної війни).

На його переконання, нинішня ситуація ближча до повторення "холодної війни 2.0", але лише за умови, що Польща та НАТО продемонструють рішучість і силу.

Він наголосив, що Польща має повний спектр інструментів для симетричної та асиметричної відповіді на гібридні загрози, але їхнє застосування залежить від політичних рішень.

До речі, схожі оцінки нещодавно висловив і новий міністр оборони США Піт Гегсет. У своїй програмній промові два тижні тому він порівняв сучасний момент із 1939 та 1981 роками, закликавши Захід негайно готуватися до можливого великого конфлікту, щоб саме підготовка стала запорукою його запобігання.

Наразі польські спецслужби розслідують низку інцидентів, які офіційно кваліфікуються як акти диверсії. Прем'єр-міністр Дональд Туск уже підтвердив, що вибух на залізничній колії став наслідком цілеспрямованого підриву.

Що відомо про гібридну війну Росії проти Польщі?