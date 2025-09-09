Росія невпинно атакує Україну. Останнім часом країна-агресорка збільшила кількість та масштаб обстрілів.

Кремль здебільшого вдається до цього після важливих геополітичних подій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Чому Росія посилила атаки на Україну?

Видання з посиланням на аналітиків повідомляє, що Росія збільшує кількість та масштаб обстрілів після важливих геополітичних подій, таких як розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна, зустрічі європейських лідерів або переговори між Україною та Росією.

Варто зауважити, що останній масштабний обстріл 7 вересня відбувся через три дні після зустрічі лідерів країн Європи та Володимира Зеленського у Парижі, де союзники пообіцяли надати Україні війська та іншу допомогу в рамках майбутніх гарантій безпеки.

Аналіз російських обстрілів свідчить, що після п'яти з шести телефонних розмов між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором, Росія завдавала більш масштабних ударів по Україні.

Аналогічна ситуація склалася після зустрічі американського та українського президентів у Вашингтоні 18 серпня. Через три дні після неї російська ракета влучила в американське підприємство в Мукачеві на Закарпатті.

Журналіст NYT Ендрю Крамер зауважив, що такими діями Росія намагається посилити свій вплив на переговорах і досі залишається без покарання за ескалацію війни у вигляді санкцій або інших обмежень.

Атаки Росії на Україну: коротко про головне