Массированные российские удары по Украине направлены на усиление позиций Москвы на переговорах, – NYT
- Россия увеличивает количество и масштаб обстрелов Украины после важных геополитических событий, таких как встречи мировых лидеров или переговоры.
- Атаки имеют целью усилить позиции Москвы на переговорах.
- Примером является обстрел 7 сентября, произошедший через три дня после встречи лидеров Европы и Владимира Зеленского в Париже.
Россия неустанно атакует Украину. В последнее время страна-агрессор увеличила количество и масштаб обстрелов.
Кремль в основном прибегает к этому после важных геополитических событий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Почему Россия усилила атаки на Украину?
Издание со ссылкой на аналитиков сообщает, что Россия увеличивает количество и масштаб обстрелов после важных геополитических событий, таких как разговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, встречи европейских лидеров или переговоры между Украиной и Россией.
Стоит заметить, что последний масштабный обстрел 7 сентября состоялся через три дня после встречи лидеров стран Европы и Владимира Зеленского в Париже, где союзники пообещали предоставить Украине войска и другую помощь в рамках будущих гарантий безопасности.
Анализ российских обстрелов свидетельствует, что после пяти из шести телефонных разговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором, Россия наносила более масштабные удары по Украине.
Аналогичная ситуация сложилась после встречи американского и украинского президентов в Вашингтоне 18 августа. Через три дня после нее российская ракета попала в американское предприятие в Мукачево на Закарпатье.
Журналист NYT Эндрю Крамер заметил, что такими действиями Россия пытается усилить свое влияние на переговорах и до сих пор остается без наказания за эскалацию войны в виде санкций или других ограничений.
Атаки России на Украину: коротко о главном
- В ночь на 7 сентября Россия масштабно атаковала Украину. По данным Воздушных сил, вражеские войска применили 823 средства воздушного нападения, а именно 810 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 9 крылатых ракет "Искандер-К" и 4 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23".
- В результате этой циничной атаки погибли четыре человека, в частности двухмесячный ребенок. По меньшей мере 44 человека получили ранения. Владимир Зеленский отметил, что Россия нанесла сознательный удар по Украине, частично разрушив обычные жилые дома.
- Кроме этого, в результате атаки пострадало здание Кабмина. В СМИ сообщают, что таким образом Путин начал новый этап войны против Украины после возвращения из Пекина. Там также добавляют, что встреча с Си Цзиньпином и дальнейшее сотрудничество с Китаем повысили уверенность диктатора в действиях против Украины.