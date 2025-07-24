Росія готує напад на країни Балтії за кілька років: у ЦПД пояснили

Керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що Росія та Північна Корея готують напад на Балтію протягом наступних кількох років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію. У Bloomberg повідомляють про розміщення Росією своїх систем РЕБ біля кордону з Естонією.

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Як діє Росія?

Естонські чиновники повідомили виданню, що росіяни доставили додаткове обладнання для придушення сигналів у район Кінгісеппа, який розташований приблизно за 20 кілометрів від кордону Естонії.

Зокрема, відповідну інформацію підтвердив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро під час спілкування ж журналістами. Відомо, що Росія використовує РЕЮ на фронті в Україні для придушення сигналів БпЛА.

Використовуючи системи радіоелектронної боротьби, також можна створювати перешкоди в роботі GPS. У Балтії вже звинувачували Росію у збільшенні кількості випадків перешкод GPS у Балтійському регіоні.

Такі випадки з російського боку значно почастішали після початку повномасштабної війни проти України. Водночас керівник ЦПД Андрій Коваленко знову попередив про наміри Росії стосовно країн Балтії.

Рік вже кажу, що росіяни з КНДР планують за 4-6 років напад на Балтію,

– написав він.

До слова, раніше визначили дві точки на узбережжі Балтійського моря у Калінінграді, звідки походять сигнали РЕБ. Обидві точки розташовані поблизу відомих російських підрозділів радіоелектронної боротьби.