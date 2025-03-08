Путін готується перевірити, чи працює п'ята стаття НАТО, – глава розвідки Німеччини

Росія планує випробувати єдність Заходу. Німецька розвідка попередила про загрозу з боку Москви.

В інтерв'ю мовнику Deutsche Welle голова німецької розвідки Бруно Каль розповів, що Кремль розглядає можливість перевірки надійності статті 5 НАТО, яка передбачає, що напад на одного союзника розцінюється як напад на всіх, передає 24 Канал із посиланням на dpa.

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Ми дуже сподіваємося, що це не так, і що нам не доведеться опинитися в складній ситуації випробування цієї статті. Однак ми повинні виходити з того, що Росія хоче випробувати нас, поставити єдність Заходу під загрозу,

– сказав Каль.

За його словами, те, коли саме Москва може зробити щось подібне, залежить від перебігу війни в Україні.

Якщо війна закінчиться в Україні закінчиться раніше 2029 або 2030 року, Росія зможе скерувати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для нападу на Європу.

Розвідник не виключає, що конкретна загроза або спроба шантажу з боку Росії щодо європейців може виникнути раніше, ніж очікувалося.

Зверніть увагу! Подібну думку висловив і голова фінської розвідки. Юха Мартеліус вважає, що кінець війни в Україні звільнить ресурси для агресії Росії проти інших держав.

Каль зазначив, що Росія бачить майбутній світовий порядок схожим на ситуацію в Європі наприкінці 1990-х років — із розширенням сфери свого впливу на захід, бажано без присутності США в Європі.