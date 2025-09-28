Медійники проаналізували, що може статися з економікою Росії після війни. Вони припустили, що економіка може назавжди залишитися мілітаризованою, адже "відступати немає куди".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Дрони над Данією: чому Росія безкарно атакує Європу, а Польща хоче збивати російські літаки без дозволу НАТО

Чому російська економіка може завжди працювати тільки на війну?

У Москви багато зброї, і вона накопичує її, не дуже бажаючи продавати. Таким чином, потенційний дохід втрачається, а надлишок зброї обтяжує економіку.

Збільшення військового виробництва Росії було приголомшливим. До повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році вона планувала поставити близько 400 бронетехніки наступного року. Зараз вона постачає в 10 разів більше,

– ідеться в статті.

У 2024 році росіяни виробили 1,5 мільйона безпілотників.

Журналісти навели слова Путіна, який відвідав завод з виробництва зброї і заявив, що попит "на цьому не закінчиться". Протягом наступних трьох років бюджетні витрати на озброєння тільки зростуть. І це "призведе до щорічного дефіциту бюджету, який і без того стиснутий санкціями".

СРСР після Другої світової став великим експортером зброї. Чи повторить його досвід Москва – невідомо. До повномасштабної війни Росія була другим експортером зброї після США, але потім почала накопичувати озброєння всередині країни, щоб відправити його на фронт.

Але зараз російська оборонна промисловість знову бере участь у виставках озброєння в Індії, Китаї, на Близькому Сході та в Африці. Її представили ​​на виставках у Малайзії та Бразилії – уперше за 6 років.

За оцінками Центру аналізу світової торгівлі зброєю, Росія може експортувати військове спорядження на суму від 17 до 19 мільярдів доларів щорічно протягом перших чотирьох років після війни в Україні, що вказує на апетит країн глобального Півдня, де країни хочуть уникнути залежності від США,

– наводить дані ЗМІ.

Економісти вважають, що Росія буде готуватися до майбутніх військових конфліктів – щоб бути ще сильнішою, ніж у 2022-му. Олексій Кокчаров переконаний: Кремль продовжить мілітаризацію і після війни з Україною.

Bloomberg роблять висновок, що Росія може випускати товари подвійного призначення – і цивільного, і військового. З нею можуть співпрацювати різні країни, але вони можуть відвернутися, якщо, наприклад, натисне Трамп (як це було у ситуації з Індією).

Для Путіна головним фактором у прийнятті рішень буде збереження боєздатних збройних сил, на які він може покластися не тільки в рамках поточної місії, – а це означає, що модернізовані виробничі потужності Росії залишаться на місці,

– підсумовує видання.

Яка ситуація в російській економіці зараз?