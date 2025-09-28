Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Чому російська економіка може завжди працювати тільки на війну?
У Москви багато зброї, і вона накопичує її, не дуже бажаючи продавати. Таким чином, потенційний дохід втрачається, а надлишок зброї обтяжує економіку.
Збільшення військового виробництва Росії було приголомшливим. До повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році вона планувала поставити близько 400 бронетехніки наступного року. Зараз вона постачає в 10 разів більше,
– ідеться в статті.
У 2024 році росіяни виробили 1,5 мільйона безпілотників.
Журналісти навели слова Путіна, який відвідав завод з виробництва зброї і заявив, що попит "на цьому не закінчиться". Протягом наступних трьох років бюджетні витрати на озброєння тільки зростуть. І це "призведе до щорічного дефіциту бюджету, який і без того стиснутий санкціями".
СРСР після Другої світової став великим експортером зброї. Чи повторить його досвід Москва – невідомо. До повномасштабної війни Росія була другим експортером зброї після США, але потім почала накопичувати озброєння всередині країни, щоб відправити його на фронт.
Але зараз російська оборонна промисловість знову бере участь у виставках озброєння в Індії, Китаї, на Близькому Сході та в Африці. Її представили на виставках у Малайзії та Бразилії – уперше за 6 років.
За оцінками Центру аналізу світової торгівлі зброєю, Росія може експортувати військове спорядження на суму від 17 до 19 мільярдів доларів щорічно протягом перших чотирьох років після війни в Україні, що вказує на апетит країн глобального Півдня, де країни хочуть уникнути залежності від США,
– наводить дані ЗМІ.
Економісти вважають, що Росія буде готуватися до майбутніх військових конфліктів – щоб бути ще сильнішою, ніж у 2022-му. Олексій Кокчаров переконаний: Кремль продовжить мілітаризацію і після війни з Україною.
Bloomberg роблять висновок, що Росія може випускати товари подвійного призначення – і цивільного, і військового. З нею можуть співпрацювати різні країни, але вони можуть відвернутися, якщо, наприклад, натисне Трамп (як це було у ситуації з Індією).
Для Путіна головним фактором у прийнятті рішень буде збереження боєздатних збройних сил, на які він може покластися не тільки в рамках поточної місії, – а це означає, що модернізовані виробничі потужності Росії залишаться на місці,
– підсумовує видання.
Яка ситуація в російській економіці зараз?
Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький у розмові з 24 Каналом вказав: у ворога дефіцит людей. Причому мова не тільки про тих, хто здатен воювати проти України – тих вигребли і з тюрем. Ідеться і про робочі ресурси загалом. А діра в бюджеті ставить під загрозу малий і середній бізнес.
На думку Городницького, до кінця 2025 року Путін має зробити вибір: "або повністю переводити економіку на військові рейки, робити мобілізацію і рухатися повномасштабною війною у наступному році, або сісти за стіл перемовин та дістати поразки".
Фахівець зі стратегічних комунікацій і публіцист Юрій Богданов вважає, що Росію може дотиснути енергетична криза. Про це він сказав у коментарі 24 Каналу. Якщо Путін відчує загрозу собі, або тиск проблем, або дізнається, що на фронті він насправді не перемагає, то диктатор може сісти за стіл переговорів.