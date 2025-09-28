Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Почему российская экономика может всегда работать только на войну?
У Москвы много оружия, и она накапливает его, не очень желая продавать. Таким образом, потенциальный доход теряется, а избыток оружия отягощает экономику.
Увеличение военного производства России было ошеломляющим. До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году она планировала поставить около 400 единиц бронетехники в следующем году. Сейчас она поставляет в 10 раз больше,
– говорится в статье.
В 2024 году россияне произвели 1,5 миллиона беспилотников.
Журналисты привели слова Путина, который посетил завод по производству оружия и заявил, что спрос "на этом не закончится". В течение следующих трех лет бюджетные расходы на вооружение только возрастут. И это "приведет к ежегодному дефициту бюджета, который и без того сжат санкциями".
СССР после Второй мировой стал крупным экспортером оружия. Повторит ли его опыт Москва – неизвестно. До полномасштабной войны Россия была вторым экспортером оружия после США, но потом начала накапливать вооружение внутри страны, чтобы отправить его на фронт.
Но сейчас российская оборонная промышленность снова участвует в выставках вооружения в Индии, Китае, на Ближнем Востоке и в Африке. Ее представили на выставках в Малайзии и Бразилии – впервые за 6 лет.
По оценкам Центра анализа мировой торговли оружием, Россия может экспортировать военное снаряжение на сумму от 17 до 19 миллиардов долларов ежегодно в течение первых четырех лет после войны в Украине, что указывает на аппетит стран глобального Юга, где страны хотят избежать зависимости от США,
– приводит данные СМИ.
Экономисты считают, что Россия будет готовиться к будущим военным конфликтам – чтобы быть еще сильнее, чем в 2022-м. Алексей Кокчаров убежден: Кремль продолжит милитаризацию и после войны с Украиной.
Bloomberg делают вывод, что Россия может выпускать товары двойного назначения – и гражданского, и военного. С ней могут сотрудничать разные страны, но они могут отвернуться, если, например, нажмет Трамп (как это было в ситуации с Индией).
Для Путина главным фактором в принятии решений будет сохранение боеспособных вооруженных сил, на которые он может положиться не только в рамках текущей миссии, – а это означает, что модернизированные производственные мощности России останутся на месте,
– заключает издание.
Какова ситуация в российской экономике сейчас?
Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий в разговоре с 24 Каналом указал: у врага дефицит людей. Причем речь не только о тех, кто способен воевать против Украины – тех выгребли и из тюрем. Речь идет и о рабочих ресурсах в целом. А дыра в бюджете ставит под угрозу малый и средний бизнес.
По мнению Городницкого, до конца 2025 года Путин должен сделать выбор: "или полностью переводить экономику на военные рельсы, делать мобилизацию и двигаться полномасштабной войной в следующем году, или сесть за стол переговоров и получить поражение".
Специалист по стратегическим коммуникациям и публицист Юрий Богданов считает, что Россию может дожать энергетический кризис. Об этом он сказал в комментарии 24 Каналу. Если Путин почувствует угрозу себе, или давление проблем, или узнает, что на фронте он на самом деле не побеждает, то диктатор может сесть за стол переговоров.