Медийщики проанализировали, что может произойти с экономикой России после войны. Они предположили, что экономика может навсегда остаться милитаризованной, ведь "отступать некуда".

Bloomberg

Почему российская экономика может всегда работать только на войну?

У Москвы много оружия, и она накапливает его, не очень желая продавать. Таким образом, потенциальный доход теряется, а избыток оружия отягощает экономику.

Увеличение военного производства России было ошеломляющим. До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году она планировала поставить около 400 единиц бронетехники в следующем году. Сейчас она поставляет в 10 раз больше,



В 2024 году россияне произвели 1,5 миллиона беспилотников.

Журналисты привели слова Путина, который посетил завод по производству оружия и заявил, что спрос "на этом не закончится". В течение следующих трех лет бюджетные расходы на вооружение только возрастут. И это "приведет к ежегодному дефициту бюджета, который и без того сжат санкциями".

СССР после Второй мировой стал крупным экспортером оружия. Повторит ли его опыт Москва – неизвестно. До полномасштабной войны Россия была вторым экспортером оружия после США, но потом начала накапливать вооружение внутри страны, чтобы отправить его на фронт.

Но сейчас российская оборонная промышленность снова участвует в выставках вооружения в Индии, Китае, на Ближнем Востоке и в Африке. Ее представили на выставках в Малайзии и Бразилии – впервые за 6 лет.

По оценкам Центра анализа мировой торговли оружием, Россия может экспортировать военное снаряжение на сумму от 17 до 19 миллиардов долларов ежегодно в течение первых четырех лет после войны в Украине, что указывает на аппетит стран глобального Юга, где страны хотят избежать зависимости от США,



Экономисты считают, что Россия будет готовиться к будущим военным конфликтам – чтобы быть еще сильнее, чем в 2022-м. Алексей Кокчаров убежден: Кремль продолжит милитаризацию и после войны с Украиной.

Bloomberg делают вывод, что Россия может выпускать товары двойного назначения – и гражданского, и военного. С ней могут сотрудничать разные страны, но они могут отвернуться, если, например, нажмет Трамп (как это было в ситуации с Индией).

Для Путина главным фактором в принятии решений будет сохранение боеспособных вооруженных сил, на которые он может положиться не только в рамках текущей миссии, – а это означает, что модернизированные производственные мощности России останутся на месте,



Какова ситуация в российской экономике сейчас?