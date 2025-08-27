Літній наступ Росії в Україні провалився, таким чином уже четверте літо не принесло їй значних успіхів. Більшість цілей, як росіяни ставили собі у квітні – серпні 2025 року залишилися нереалізованими.

Таку думку висловив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке, передає 24 Канал.

Які "успіхи" Росії на фронті?

Військовий оглядач зауважив, що на Донеччині росіяни намагалися взяти Покровськ, але успіхів так і не досягли. Попри прорив до центру міста у серпні, через 3 тижні окупанти були знищені або ж потрапили в полон.

На Півночі України Путін мав плани створити "пояс безпеки" – буферну зону. Йдеться про Чернігівську, Сумську та Харківську області. Але ці плани теж зірвалися: Росія контролює на цьому відрізку фронту менше 70 кілометрів вздовж кордону.

На Півдні, а саме у Херсонській та Запорізькій областях, фронт залишився стабільним.

Усе це змусило Росію фактично відмовитися від планів наступу. Загалом за літо вона змогла захопити лише 1800 квадратних кілометрів, що дорівнює приблизно 0,3% української території.

Окрім того, українські дрони активно били по російських нафтопереробних заводах. Під час деяких атак вони пролітали до 1200 кілометрів углиб території Росії.

Експерти зазначають, що з початку 2025 року Україні вдалося вивести з ладу 17% потужностей російських НПЗ. Завдяки цьому росіяни, зокрема, відчули зростання цін та дефіцит палива всередині країни.

Передусім, реорганізація української армії наводить порядок у лавах. Серед росіян, навпаки, спостерігається певна втома. Проте взимку, коли земля промерзне, а листя опаде з дерев, що знизить захист від безпілотників, росіяни можуть спробувати знову перейти в наступ,

– зазначив BILD ще один військовий експерт Густав Грессель.

