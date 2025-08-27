Летнее наступление России в Украине провалилось, но вскоре возможна новая попытка, – Bild
- Летнее наступление России в Украине провалилось, она не достигла значительных успехов и поставленных целей.
- Украинские дроны активно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы, выводя из строя 17% мощностей и вызывая дефицит топлива в России.
Летнее наступление России в Украине провалилось, таким образом уже четвертое лето не принесло ей значительных успехов. Большинство целей, которые россияне ставили себе в апреле – августе 2025 года остались нереализованными.
Такое мнение высказал военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, передает 24 Канал.
Какие "успехи" России на фронте?
Военный обозреватель отметил, что в Донецкой области россияне пытались взять Покровск, но успехов так и не достигли. Несмотря на прорыв к центру города в августе, через 3 недели оккупанты были уничтожены или попали в плен.
На Севере Украины Путин имел планы создать "пояс безопасности" – буферную зону. Речь идет о Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Но эти планы тоже сорвались: Россия контролирует на этом отрезке фронта менее 70 километров вдоль границы.
На Юге, а именно в Херсонской и Запорожской областях, фронт остался стабильным.
Все это заставило Россию фактически отказаться от планов наступления. Всего за лето она смогла захватить лишь 1800 квадратных километров, что равняется примерно 0,3% украинской территории.
Кроме того, украинские дроны активно били по российским нефтеперерабатывающим заводам. Во время некоторых атак они пролетали до 1200 километров вглубь территории России.
Эксперты отмечают, что с начала 2025 года Украине удалось вывести из строя 17% мощностей российских НПЗ. Благодаря этому россияне, в частности, почувствовали рост цен и дефицит топлива внутри страны.
Прежде всего, реорганизация украинской армии наводит порядок в рядах. Среди россиян, наоборот, наблюдается определенная усталость. Однако зимой, когда земля промерзнет, а листья опадут с деревьев, что снизит защиту от беспилотников, россияне могут попытаться снова перейти в наступление,
– отметил BILD еще один военный эксперт Густав Грессель.
Ситуация на фронте: последние новости
- За сутки 26 августа на фронте было зафиксировано более 173 атаки. В частности, 44 на Покровском направлении, 34 на Лиманском, 23 на Новопавловском, 15 на Северо-Слобожанском и Курском.
- Согласно последним данным ISW, ВСУ имели продвижение на 2 направлениях, россияне – на одном. Так, ВСУ освободили Безсаловку в Сумской области и продвинулись в направлении Боровой. Между тем россияне имели частичный успех только вблизи Локни.
- В то же время военные рассказали, что на Покровском направлении Силы обороны зачищают остатки российского выступления, а главком сообщил о "положительных тенденциях" в приграничье Сумской и Харьковской областей.